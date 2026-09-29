Estonija je optužila ruske bezbjednosne službe za podmetanje požara u odbrambenoj fabrici "Milrem Robotics", koja snabdijeva Ukrajinu. Estonski premijer tvrdi da je riječ o sabotaži Moskve.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Estonija je danas objavila da je požar koji je u avgustu izbio u odbrambenoj kompaniji "Milrem Robotics" bio namjerno podmetnut po nalogu ruskih bezbjednosnih službi. Ova kompanija proizvodi kopnena vozila bez posade i jedan je od dobavljača oružja za Ukrajinu.

Estonski premijer Kristen Mihal rekao je da se zaključak zasniva na informacijama koje je prikupila Estonska bezbjednosna služba (KAPO).

"Danas sa punom sigurnošću možemo da tvrdimo da je podmetanje požara u kompaniji 'Milrem Robotics' u Estoniji, u noći 15. avgusta, bio čin sabotaže po nalogu specijalne službe Ruske Federacije", rekao je Mihal.

"Takvo djelovanje je apsolutno neprihvatljivo i neodgovorno", rekao je Mihal, dodavši da taj slučaj pokazuje sve očajniju situaciju Moskve zbog rata u Ukrajini.

Kremlj odbacuje optužbe

Kremlj je odbacio optužbe i poručio da Rusija ne stoji iza napada. Optužbe su nazvali neosnovanim i rekli da ih neće shvatati ozbiljno. Estonija nije objavila dokaze, pozivajući se na povjerljivost podataka, ali tvrdi da se incident uklapa u druge slučajeve sabotaže izvedene u ime Rusije u Evropi.

Švedski premijer Ulf Kristerson rekao je da je slučaj "izuzetno ozbiljan" i poručio da Švedska u potpunosti stoji uz Estoniju. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadepul takođe je izrazio podršku Estoniji.

"Ruska bezobzirna neprijateljska djelovanja neće nas razjediniti. Ona samo jačaju našu odlučnost da osnažimo NATO-ovo odvraćanje i pružimo podršku Ukrajini", napisao je Vadepul na platformi Iks (X).