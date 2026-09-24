Nakon međunarodne akcije usmjerene protiv krijumčara oružja, službenik MUP-a Kantona Sarajevo M.B. preminuo je u bolnici od posledica samoranjavanja u Policijskoj stanici Ilijaš.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Printscreen

Službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), inicijala M.B., preminuo je sinoć u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od posledica samoranjavanja. Do incidenta je došlo u prostorijama Policijske stanice Ilijaš, gdje je M.B. pucao sebi u glavu nakon što su istražitelji pretresli njegovu kancelariju.

Pripadnici MUP-a KS i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji sa Europolom i po naredbi Suda i Tužilaštva BiH, sproveli su opsežnu međunarodnu akciju usmjerenu protiv krijumčara oružja. Istovremeno su izvršeni pretresi i na području Doboja i Bratunca.

Nakon što su policijski službenici završili pretres njegove kancelarije u PS Ilijaš, M.B. je zatražio dozvolu da ode do toaleta, gdje je ubrzo potom upotrebio vatreno oružje. Kolege su ga pronašle sa teškim povredama, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu, ali su povrede bile fatalne.

Veza sa organizovanom kriminalnom grupom "Fokstrot"

Prema informacijama portala „Istraga.ba“, preminuli službenik M.B. bio je dio kriminalne mreže kojom rukovodi Madžid Rava, poznat pod nadimkom „Kurdska lisica“ (Foks). Rava je vođa mafijaške organizacije „Fokstrot“, koja primarno djeluje u Švedskoj.

Ovo nije prvi put da se aktivnosti grupe „Fokstrot“ povezuju sa Bosnom i Hercegovinom. U sarajevskom naselju Stup 31. oktobra 2023. godine ubijen je švedski državljanin Haris Osterdal (30), dok je njegov saputnik Elvir Mutić lakše ranjen.

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Izvor: Printscreen

Švedski mediji su tada izvještavali da je Osterdal ranije bio blizak Madžidu Ravi. Međutim, nakon unutrašnjeg raskola u grupi „Fokstrot“ i sukoba između Rave i njegovog dugogodišnjeg saradnika Ismaila Abdoa, Osterdal je prešao na Abdoovu stranu.

Ovaj sukob rezultirao je talasom nasilja u kojem je u Švedskoj za samo nekoliko sedmica ubijeno 12 osoba, nakon čega su se obračuni prenijeli i na teritoriju BiH.

Naručeno ubistvo na Stupu

Kako je ranije objavio portal „Avaz“, Oliver Hedberg Peter prvo je pokušao da ubije Harisa Osterdala u Istanbulu, nakon čega je Osterdal pobjegao u Sarajevo, a zatim su ga pojurile plaćene ubice.

„Optuženi Hedberg Oliver Peter je parkirao automobil i iz prtljažnika izvadio električni bicikl, na kojem su sjedjeli optuženi El Oveiti Abdel Madžid i Konrad Tilus, a zatim, maskiran kapuljačama, kačketima i hirurškim maskama, prišao ulaznim vratima poslovnog prostora jedne od pijaca ispred koje su se nalazili H.L.O. i E. M.“, saopštili su nakon ubistva iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Optuženi Konrad Tilus je smanjio brzinu bicikla nekoliko metara dalje, a El Oveiti Abdel Madžid je ispalio oko 30 hitaca iz automatske puške u H.L.O. i E. M. Od oko 30 hitaca, 26 je pogodilo H.L.O., od kojih je preminuo, dok je E.M. zadobio lakše povrede stomaka.

Optuženi su potom pobjegli na teritoriju Republike Srpske. Ubrzo nakon toga, optuženi El Oveiti Abdel Madžid i Konrad Tilus uhapšeni su u opštini Pale od strane policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dok je optuženi Hedberg Oliver Peter uhapšen u opštini Sokolac.

(Avaz/Mondo)