Euromost očekuje od tužilaštva da u potpunosti ispita sve navode i utvrdi ko je odgovoran za eventualnu nezakonitu eksploataciju i štetu nanesenu životnoj sredini.

Izvor: Opštinagusinje.me

Nevladina organizacija (NVO) Euromost podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu i Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore protiv četiri firme i odgovornih osoba u njima, jer kako tvrde iz Euromosta, na području opštine Gusinje, na više lokacija u dolini Grnčara, godinama vrše nezakonitu eksploatacija mineralnih sirovina, prije svega pijeska i šljunka, pišu Vijesti.

Kako su Vijestima kazali iz Euromosta, prema informacijama i dokazima kojima raspolažu, eksploatacija se vrši na više lokacija, uključujući Lijevi Grnčar, Desni Grnčar i Bedluke, te da se mineralne sirovine vade bez potrebnih odobrenja i dozvola.

Euromost je ukazao i na nezakonitu proizvodnju i prodaju betona, kao i obavljanje privredne djelatnosti bez potrebnih ekoloških saglasnosti i drugih dozvola.

Posebno ističu, da je ekološka inspekcija u Gusinju, tokom nadzora u dvije firme, već utvrdila nepravilnosti u radu dva postrojenja za proizvodnju betona, zbog čega su preduzete zakonom propisane mjere, o čemu ih je, kako tvrde, ekološka inspekcija obavijestila.

"Zbog sumnje da su nezakonitom eksploatacijom kao i drugim nezakonitim radnjama pričinjene velike štete životnoj sredini u ovoj opštini, zatražili smo od tužilaštva pored ostalog, da se izvrši uviđaj i vještačenje, utvrdi količina eksploatisanog pijeska i šljunka, kao i visina eventualne štete. Takođe smo zatražili, da se provjeri da li su nadležni lokalni organi bili upoznati sa ovim aktivnostima i da li su blagovremeno preduzimali mjere iz svoje nadležnosti", saopšteno je iz Euromosta.

Euromost očekuje od tužilaštva da u potpunosti ispita sve navode i utvrdi ko je odgovoran za eventualnu nezakonitu eksploataciju i štetu nanesenu životnoj sredini, javljaju Vijesti.

"NVO Euromost će, nakon Bijelog Polja i Gusinja, nastaviti da podnosi krivične prijave i u drugim opštinama na sjeveru Crne Gore, protiv svih odgovornih lica za koja se, na osnovu prikupljenih dokaza, utvrdi da nezakonitim djelovanjem nanose štetu životnoj sredini", zaključuju iz Euromosta.