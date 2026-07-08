Ministarstvo javne uprave završilo je, kako navode, sve normativne, organizacione i finansijske pripreme za početak pune primjene reformisanog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koja zvanično počinje danas.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Od danas počinje primjena novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, saopštili su iz Ministarstva javne uprave.

“Primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama počinje u predviđenom roku. Pažljivo ćemo pratiti njegove efekte i biti spremni da, zajedno sa stručnom javnošću, civilnim sektorom, medijima i svim zainteresovanim akterima, unapređujemo sistem gdje god praksa pokaže da za to postoji potreba. Ministarstvo javne uprave ostaje otvoreno za dijalog, jer samo partnerstvom možemo graditi još transparentniju i odgovorniju javnu upravu”, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj, povodom početka primjene novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Ministarstvo javne uprave završilo je, kako navode, sve normativne, organizacione i finansijske pripreme za početak pune primjene reformisanog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koja zvanično počinje danas.

“Donošenjem svih podzakonskih akata, jačanjem kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) i obukom službenika na državnom nivou, stvoreni su uslovi za efikasnu primjenu jednog od ključnih reformskih zakona u oblasti javne uprave. Nakon gotovo decenije od posljednjih izmjena iz 2017. godine, Crna Gora dobija savremeniji sistem slobodnog pristupa informacijama koji jača odgovornost institucija, unapređuje transparentnost njihovog rada i uvodi efikasnije mehanizme nadzora”, saopštili su iz Ministarstva.

Za punu primjenu zakona donijeto je ukupno sedam podzakonskih akata, od kojih su četiri potpuno nova i uređuju oblast otvorenih podataka i ponovne upotrebe informacija. Time je zakonodavni okvir usklađen sa Direktivom o otvorenim podacima (EU) 1024/ 2019.

“Istovremeno, obezbijeđena su budžetska sredstva za nove kontrolore AZLP-a, koji će vršiti neposredan nadzor nad primjenom zakona, dok su službenici u državnim organima prošli obuke za primjenu novih zakonskih rješenja”, piše u saopštenju.

Kako su istakli iz Ministarstva, nova rješenja građanima omogućavaju efikasniji pristup informacijama od javnog značaja, veću dostupnost podataka i otvoreniji rad institucija, dok organima vlasti postavljaju više standarde odgovornosti i značajno sužavaju prostor za administrativno ćutanje i eventualne zloupotrebe.

“Današnji dan predstavlja prekretnicu u radu javne uprave i jasan dokaz naše nepokolebljive političke volje da prekinemo sa praksama netransparentnosti. Obećali smo građanima otvorenije institucije i odgovorniju vlast, i to obećanje danas ispunjavamo”, poručio je Dukaj.