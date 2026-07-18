Potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović poručila je da su napadi na evropsku komesarku napadi na vrijednosti dijaloga, demokratije i evropske budućnosti države.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednica Skupštine Crne Gore Zdenka Popović najoštrije je osudila napade na komesarku Evropske unije za proširenje Martu Kos, poručivši da takvi postupci predstavljaju udar na demokratske vrijednosti, prenosi portal CdM.

Popović je kazala da napadi na predstavnicu evropskih institucija nijesu samo napadi na jednu osobu, već i na principe dijaloga, demokratije i evropskog puta Crne Gore.

Kako prenosi CdM, ona je ocijenila da pojedincima smeta odlučnost aktuelne parlamentarne većine da sprovede reforme i doprinese ulasku Crne Gore u Evropsku uniju do 2028. godine.

„Očigledno je da pojedinima smeta odlučnost aktuelne parlamentarne većine da sprovede reforme i uvede Crnu Goru u Evropsku uniju do 2028. godine. Upravo zato svjedočimo pokušajima diskreditacije svih koji podržavaju evropski put naše države“, navela je Popović.

Prema pisanju portala CdM, potpredsjednica Skupštine istakla je da institucije moraju štititi dostojanstvo svakog pojedinca, posebno žena koje obavljaju odgovorne javne funkcije i koje su često izložene neprimjerenim napadima.

Poručila je da Crna Gora mora ostati društvo u kojem se stavovi sučeljavaju argumentima, a ne uvredama i prijetnjama.

CdM prenosi da je Popović zaključila da evropska budućnost Crne Gore nema alternativu i da će svaki pokušaj ugrožavanja tog puta naići na odgovor demokratskih institucija.