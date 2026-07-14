Premijer Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da Crna Gora nije mogla primiti bolje vijesti za Dan državnosti kojeg je juče proslavila.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu zatvorila pregovaračka poglavlja 8 (Konkurencija) i 29 (Carinska unija), čime je broj privremeno zatvorenih poglavlja povećan na 18 od ukupno 33. Iako je za zatvaranje bilo spremno i Poglavlje 14 (Saobraćajna politika), ono nije dobilo podršku Hrvatske zbog otvorenog pitanja kabotaže, odnosno prava prevoznika iz jedne države da obavlja prevoz unutar druge države.

Premijer Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da Crna Gora nije mogla primiti bolje vijesti za Dan državnosti kojeg je juče proslavila.

"Danas proslavljamo super utorak...Zatvorili smo više od polovine pregovaračkih poglavlja", rekao je Spajić.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da je sa Crnom Gorom zatvaranje poglavlje već "poznat proces" koji se približava kraju.

"Bobotov kuk, sve smo ti bliži", poručila je Kos, aludirajući na njeno obećanje da će se popeti na taj vrh Durimitora kad Crna Gora uđe u EU.