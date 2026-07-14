Kos je odbacila tvrdnje da bi eventualno kašnjenje u zatvaranju svih poglavlja automatski odložilo članstvo do poslije 2028. godine.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Crna Gora može postati punopravna članica Evropske unije 2028. godine čak i ukoliko do kraja ove godine ne zatvori sva pregovaračka poglavlja, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos nakon Međuvladine konferencije u Briselu.

Na konferenciji su privremeno zatvorena pregovaračka poglavlja 8 (Konkurencija) i 29 (Carinska unija), što predstavlja novi korak u procesu evropskih integracija Crne Gore.

Kos je odbacila tvrdnje da bi eventualno kašnjenje u zatvaranju svih poglavlja automatski odložilo članstvo do poslije 2028. godine.

„Ključni izazov biće proces ratifikacije Sporazuma o pristupanju u državama članicama EU“, istakla je Kos, prenosi MINA.

Govoreći o mogućim modelima budućeg proširenja Evropske unije, uključujući ideje o djelimičnom članstvu ili stvaranju različitih kategorija članica, Kos je naglasila da se u Briselu razmatraju različiti prijedlozi kako bi proces proširenja bio brži i efikasniji.

„Tražimo način da ubrzamo proces i učinimo ga efikasnijim, ali proširenje će uvijek biti zasnovano na zaslugama kandidata. Neće biti stvaranja druge klase članica“, poručila je ona.

Kos je izrazila očekivanje da će Crna Gora zadržati pozitivan zamah na evropskom putu, podsjećajući na poruke sa Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, gdje su države članice iskazale podršku prijemu Crne Gore u Uniju.

Irski državni ministar za evropske poslove Tomas Bern ocijenio je da bi model djelimičnog članstva bio teško održiv, ističući da Evropska unija želi punu primjenu zajedničkih politika, uključujući konkurenciju i carinsku uniju.

„Mnogo se razgovara o različitim modalitetima članstva zbog frustracije što proces traje predugo. Radimo na tome da ga ubrzamo i stvorimo novi zamah“, rekao je Bern.

On je pohvalio ambiciju Crne Gore da zatvori sva pregovaračka poglavlja i naglasio da eventualno pomjeranje tog roka za januar ne bi ugrozilo cilj da zemlja postane članica EU 2028. godine.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da je Crnoj Gori preostalo da zatvori još 15 pregovaračkih poglavlja, dodajući da je većina njih završena u više od 90 odsto.

„Na tim poglavljima radimo već duže vrijeme. Neka su već završena i uskoro će biti upućena Evropskoj komisiji“, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, tehnički dio posla mogao bi biti okončan u naredna dva mjeseca, nakon čega slijedi proces validacije od strane država članica EU.

Spajić je podsjetio da zatvaranje poglavlja nije samo tehničko pitanje, već zahtijeva saglasnost svih 27 država članica.

„Praktično dobijate male referendume u svakoj državi članici prilikom zatvaranja svakog poglavlja. Danas smo imali jednoglasnu podršku za zatvaranje poglavlja 8 i 29, na čemu smo veoma zahvalni“, kazao je premijer.

On je istakao da Vlada intenzivno radi na jačanju političkih, ekonomskih i diplomatskih odnosa sa državama članicama, ocijenivši da Crna Gora ostvaruje reformske rezultate kakvi dugo nijesu viđeni.

„Crna Gora je mala država i neće predstavljati teret za Evropsku uniju. Naprotiv, vjerujem da ćemo biti značajan doprinos stabilnosti regiona“, rekao je Spajić.

Govoreći o ustavnim promjenama, premijer je naveo da je u prva dva glasanja više od 95 odsto poslanika podržalo izmjene Ustava, koje su važne za zatvaranje poglavlja 23 i 24.

„Predstoji još jedno glasanje za koje je potrebna dvotrećinska većina. Optimisti smo da ćemo i tada dobiti potrebnu podršku“, zaključio je Spajić.