Izbor sudija Ustavnog suda dio je dogovora koji su vlast i opozicija prekjuče parafirali.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na današnjoj sjednici parlamenta, na kojoj će se glasati o nacrtu amandmana za izmjene Ustava, a koja je trebalo da počne u 17 časova, ipak se neće odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda - saznaju "Vijesti".

Prema nezvaničnim informacijama redakcije "Vijesti", na kolegijumu predsjednika Skupštine Andrije Mandića donesena je odluka da se danas glasa samo o nacrtu amandmana za izmjene najvišeg pravnog akta, te da se ove sedmice neće glasati o popuni mjesta u Ustavnom sudu.

Izvor "Vijesti" iz vladajuće većine rekao je da je opozicija tražila da se glasanje o sudijama Ustavnog suda održi narednog četvrtka (16. jul).

Izvor "Vijesti" iz opozicije rekao je da je odluka da se o nedostajućim sudijama Ustavnog suda glasa narednog četvrtka donesena shodno sporazumu i potrebi inkluzivnog dijaloga i najšire saglasnosti vlasti i opozicije.

Jutros se pisalo da bi poslanici na današnjoj sjednici mogli glasati o izboru oba kandidata šefa države Jakova Milatovića - sudiji podgoričkog Višeg suda Predraga Krstonijevića i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić, te da će se to sa sigurnošću znati nakon što se održi kolegijum šefa parlamenta.

Izbor sudija Ustavnog suda dio je dogovora koji su vlast i opozicija prekjuče parafirali. Taj sporazum, postignut uz posredstvo Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, omogućio je početak procedure izmjena najvišeg pravnog akta, a njegovi potpisnici obavezali su se da bez odgađanja intenziviraju napore za izbor dvoje sudija Ustavnog suda, kroz politički dijalog i u kontinuiranoj komunikaciji s Milatovićem.