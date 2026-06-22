Uz to je objavio nekoliko snimaka na kojima se vidi da je usljed jakog vjetra iznad bazena crvenog mulja vazduh u okolini zagađen.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

„Spajiću i Mujoviću, dok vi jedete suši u japanskom restoranu, šaljem vam slike iz Botuna i Srpske sa bazena crvenog mulja koji je trebalo da sanirate. Ovakva vam je svaka istina. I onda se čudite što nećemo glasati za izvještaj o radu gradonačelnika“, objavio je lider DNP-a Milan Knežević na mrežama Fejsbuk i X.

On je uz to objavio nekoliko snimaka na kojima se vidi da je usljed jakog vjetra iznad bazena crvenog mulja vazduh u okolini zagađen.

Kako je dodao, da je pravde, "a biće je, zbog ovog ekološkog genocida nad Zetom sad bi umjesto sušija jeli sardine u Spužu“.