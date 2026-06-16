Pokret za Podgoricu (PzPG) neće podržati kandidaturu lidera i odbornika Pokreta Preokret Srđana Perića za predsjednika Skupštine Glavnog grada, jer istu podržavaju opozicione partije, saopšteno je iz tog političkog subjekta.

Izvor: Skupština glavnog grada

Kako navode, PzPG je od samog početka principijelno zastupao stav da je uvođenje prinudne uprave u Glavnom gradu nepotrebno i da predstavlja veliku političku hipoteku dosadašnjoj vladajućoj većini.

"Takav scenario bio bi suštinsko priznanje da vladajuća koalicija nije uspjela da građanima isporuči ono što je obećano, uprkos brojnim pozitivnim rezultatima koje je ova gradska uprava ostvarila u prethodnom periodu. Ostavka predsjednice Skupštine Glavnog grada, gospođe Jelene Borovinić Bojović nas je kao konstituenta dosadašnje vladajuće većine iznenadila. Stojimo na stanovištu da je to bio neodgovoran politički potez koji je dodatno zakomplikovao situaciju u funkcionisanju lokalnog parlamenta, posebno nakon odluke odbornika Demokratske narodne partije (DNP) da istupe iz potpisanog koalicionog sporazuma", kazali su, javljaju Vijesti.

Dodaju da je "razvoj događaja pokazao da je tačno ono na šta su ukazivali od prvog dana, a to je da je tim činom potencijalno dovedena u pitanje i pozicija gradonačelnika Saše Mujovića, stvarajući dodatnu institucionalnu i političku neizvjesnost u Glavnom gradu".

"Stav PzPG od početka je bio jasan i dosljedan – izlaz iz nastale situacije trebalo je pronaći kroz poštovanje koalicionog sporazuma i dogovor partnera koji trenutno vrše vlast u Podgorici, predlaganjem kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada iz redova partija koje čine postojeću većinu. Vođeni tom namjerom, inicirali smo razgovore između dosadašnjih koalicionih partnera i predstavnika DNP-a kako bi se postigao kompromis koji ne bi bio na štetu nijednog konstituenta vlasti, kao ni gradonačelnika Saše Mujovića, a svakako bi bio u interesu građana Podgorice koji ne žele nove političke turbulencije svega godinu dana nakon održanih lokalnih izbora", saopštili su, prenose Vijesti.

Ističu da, ni nakon više formalnih i neformalnih sastanaka sa kolegama iz koalicije nijesu uspjeli da dođemo do rješenja koje bi obezbijedilo potrebni politički konsenzus.

"I dalje smatramo da bi kandidat za predsjednika Skupštine Glavnog grada, kojeg bi podržali odbornici Pokreta Evropa sad, koalicije Za budućnost Podgorice i Demokrata, predstavljao najbolje i najodrživije rješenje za prevazilaženje trenutne političke krize u Podgorici. Iz tog razloga, PzPG ne može podržati kandidaturu Srđana Perića, imajući u vidu da istu u ovom trenutku podržavaju odbornici opozicionih partija. Sa druge strane, inicijativu Perića kojom se želi izbjeći uvođenje prinudne uprave u Glavnom gradu, smatramo politički legitimnom", poručili su.

"Pokret za Podgoricu će, kao i do sada, nastaviti da djeluje odgovorno, principijelno i isključivo u interesu građana, zalažući se za političku stabilnost, funkcionalne institucije i poštovanje preuzetih političkih obaveza", zaključuju.