Odbornik Pokreta za Podgoricu (PzPG) Dragutin Vučinić najavio je da će podržati kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada Srđana Perića (Pokret Preokret). Njegov politički subjekat je najavio da neće podići ruku za to imenovanje.

Izvor: Youtube/Dobro jutro, Podgorice/Screenshot

Vučinić je, u objavi na Fejsbuku, kazao da je svojevremeno, prilikom njegovog izbora na mjesto potpredsjednika Skupštine Glavnog grada, pretrpio salve uvreda, ali i da je Perić više puta tvrdio da se radi o političkoj trgovini.

"Pored istog, kandidat Perić me je odmah potom i prozvao pitanjem - da li ću podnijeti ostavku na to mjesto ako se usvoji famozni PUP Podgorice, a sve onako non šalantno s visine, kao neki "par exelance" profesor kad se zanese pred učenicima - zadivljen sopstvenim glasom i pameću, uz saznanje koliko je zapravo superioran nad auditorijumom i nad samom tematikom koju razlaže na proste činioce... Sve to, naročito ta iskazana i zadržana pretencioznost, su zapravo razlog plus da toga istoga kandidata Perića, i svu zainteresovanu političku javnost Crne Gore dovedem 'k spoznaniji prava': prvo, s podnošenjem ostavke na mjesto potpredsjednika Skupštine Glavnog grada, drugo, da gospodina Perića, podržim prilikom predstojećeg izbora na mjesto za koje se kandiduje, ali ne zbog njega kao takvog kakav jeste i kakvim sam ga opisao, nego baš nasuprot - zbog onoga kakav sam ja, i kakva je moja savjest, a kako sam i pokazao u prvom slučaju a i kako ću pokazati i u ovom drugom - da je meni lično, interes ovoga grada i ove zajednice na prvom mjestu, za razliku od njega i njemu sličnih, jer ja bih bio danas lice broj jedan Skupštine Glavnog grada, da nisam uradio što sam uradio, ili da sam se nanovo prihvatio poziva da budem kandidat za predsjednika iste", poručio je, pišu Vijesti.

Dodao je da će, tim činom, Periću dati šansu, da bude most u tehničkom smislu, kako ne bi došlo do uvođenjan prinudne uprave, a što bi, po njegovom mišljenju išlo na uštrb interesa građana Podgorice, odnosno, kako navodi, "opet na ruku javnosti dobro poznatih krugova - kako bi se što brže došlo do dijela neophodnih sredstava za otpočinjanje ovog već sad opsesivno-kompulzivnog zamišljaja izgradnje na Veljem brdu, a koja ovom gradu i Crnoj Gori ništa ne treba, bez upravo samo i jedino samo tom kružooku ljudi koji u tome vide svoj lični interes, a koji im je zamaglio u potpunosti onaj javni, opšti narodni interes".

"Neću ovdje sad opet pominjati - otvoreno ugrožavanje vodoizvorišta Mareze, a sve preko ustaljenih praksi i zakonitih osnova da tako što da bude urađeno na ovaj način zamišljenu brzu ruku! PUP im je prošao, platio sam debelo zbog toga - pljuvačinom prvo jednih, pa odmah potom i drugih, a ovo sad - da se realizuje po istom scenariju mimo volje građana, kroz prinudnu upravu, ne mogu i neću dozvoliti. Pa lijepo 13. juna 2027. godine, neka građani Podgorice odluče što će i kako će! U DPS-u nikad nijesam bio ni ja ni niko moj bližnji, i ta priča o njihovoj reanimaciji ovime - jeste presmiješna. Građani, dragi moji, njihov interes odnosno interes zajednice prije svega - ispred ličnih interesa, su motiv zbog kojeg sam ušao u politiku, a neispunjenje tog zadatka je za mene izlaznica iz iste", poručio je, javljaju Vijesti.

Dodaje da vjeruje u ono što je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević juče javno iznio, a isto je na fonu s onim što se u toku pregovora nudilo s te strane, da gradonačelnik Saša Mujović (Pokret Evropa sad) nije upitan.

Knežević je juče saopštio da njegovi odbornici neće glasati za smjenu prvog čovjeka Podgorice zajedno sa DPS-om.

"Ovo upravo, jer je isti Mujović pokazao svu svoju političku fleksibilnost i širokogrudost i dao sve od sebe da dođe do političkog kompromisa - prihvatajući i ljudsku časnu riječ mjesto potpisa i pečata, zbog čega je sad još i veći u mojim očima, za razliku od istih onih snaga u okviru svog pokreta - pokreta čiji sam bio dio, a zbog kojih sam isti svojevremeno napustio. Kandidat Perić, i oni koji ga budu izglasali, u meni ne mogu niti će naći druga da bilo što u ovom gradu mogu uraditi mimo onoga što neće biti u javnom interesu - uključujući u isto pomenuto neizglasavanje izvještaja o radu, odnosno tome slijedeću smjenu gradonačelnika upravo i zbog njegove iskazane fleksibilnosti - koju sam već pomenuo", zaključuje Vučinić.