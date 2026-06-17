Predlog je potpisalo 20 odbornika među kojima su članovi Pokreta Preokret, Evropskog saveza (ES) i Demokratske partije socijalista (DPS).

Izvor: Skupština glavnog grada

Lider Pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine Glavnog grada Podgorice.

“Na predlog Pokreta Preokret, u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprječavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine Glavnog grada, u skladu sa zakonom, izabere Srđan Perić koji je izabran za odbornika u Skupštinu Glavnog grada sa liste ‘Preokret – Ovako više ne može – Srđan Perić'”, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine.

Predlog je potpisalo 20 odbornika među kojima su članovi Pokreta Preokret, Evropskog saveza (ES) i Demokratske partije socijalista (DPS).

“Odredbom člana 65 Statuta Glavnog garda – Podgorice propisano je da predsjednika Skupštine bira Skupština, iz reda odbornika, na predlog jedne trećine odbornika, većinom glasova ukupnog broja odbornika (u aktuelnom sazivu koji broji 59 odbornika, jednu trećinu čini 20)”, dodaje se.

Srđan Perić rođen je 11. juna 1976. godine u Podgorici. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore u periodu od 2012. do 2016. godine. Tokom poslaničkog mandata bio je član Ustavnog odbora, Zakonodavnog odbora i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao i potpredsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Bio je član parlamentarnih grupa prijateljstva sa skupštinama Francuske, Poljske, Ukrajine i Kine. Godine 2016. povukao se iz aktivne politike zbog neslaganja sa odlukama tadašnje partije. Nakon

toga profesionalni angažman nastavlja u oblasti poslovnog konsaltinga, istraživanja i razvoja javnih politika.

Radnu karijeru je započeo u Ministarstvu prosvjete, potom u Zavodu za školstvo, a kasnije nastavlja radni angažman kroz brojne projekte u privredi, preduzetništvu, obrazovanju i civilnom sektoru. Kao učesnik ili tim lider bio je angažovan na više od 40 domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti obrazovanja, poslovnog konsaltinga, istraživanja tržišta i javnih politika. Bio kontrolor kvaliteta u realizaciji prvog OECD PISA testiranja učenika u Crnoj Gori 2006. godine.

Takođe je bio angažovan kao nacionalni ekspert na projektu koji se odnosio na suzbijanje dugotrajne nezaposlenosti Evropske fondacija za obuku. Autor je velikog broja objavljenih tekstova, scenarija, a urednik je više publikacija.

Tokom profesionalne karijere učestvovao je u brojnim studijskim posjetama i međunarodnim konferencijama u Belgiji, Finskoj, Mađarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Srbiji, Litvaniji i drugim zemljama.

Izvodio je brojne obuke i bio učesnik i panelista na velikom broju domaćih i međunarodnih skupova. Jedan je od osnivača Pokreta Preokret, čiji je predsjednik od januara 2026. godine. Oženjen je i otac jednog djeteta.