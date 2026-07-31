I danas narandžasti meteo-alarm, do 39 stepeni

Izvor: MONDO/ Elma Nurković

U Crnoj Gori zbog visokih temperatura vazduha i danas je na snazi narandžasti meteo alarm.

Danas će biti petežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najčešće sjeverni i istočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.

Podgorica: Sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, tokom noći povremeno umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 26, najviša dnevna do 39 stepeni.