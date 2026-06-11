Dodaju da Borovinić Bojović može konsultovati i svog kolegu Jevta Erakovića koji ju je, kako navode, postavio za načelnicu pulmologije 2019. dok smo mi bili po zatvorima, tužilaštvima i sudovima.

Izvor: DNP

Demokratska narodna partija (DNP) reagovala je na navode bivše predsjednice Skupštine Glavnog grada, Jelene Borovinić Bojović, da je na pomolu nova većina u Podgorici.

“Demokratska narodna partija ima puno razumijevanje za preuzete obaveze Jelene Borovinić Bojović koja mora odraditi medijsku nadnicu napadima na našu partiju pošto joj još uvijek nije sigurno potpredsjedničko mjesto u vladi. Njena metafora o uključivanju reflektora završila se sa pregorelom sijalicom i fijaskom plana za uvođenje prinudne uprave u Podgoricu. A to znači da gospođa Borovinić Bojović najzad mora makar formalno da izabere stranku na čijoj je kvoti jer se u ovom trenutku nalazi u bermudskom trouglu između NSD- PES-PZP, tako da će biti prinuđena da konsultuje svog starog mentora Zlatka Vujovića iz CEMI-a kojem carstvu da se privoli”, saopštili su iz DNP-a.

Dodaju da Borovinić Bojović može konsultovati i svog kolegu Jevta Erakovića koji ju je, kako navode, postavio za načelnicu pulmologije 2019. dok smo mi bili po zatvorima, tužilaštvima i sudovima.

“Kako je moguće da tad gospođi Borovinić Bojović nije smetao kadar DPS – a koji je predložio za tako odgovornu funkciju. Posebno ako se imaju u vidu SKAY prepiske u kojima sadašnji poslanik Eraković komunicira sa Acom Mijailovićem o zdravstvenom stanju sada blaženopočivšeg mitropolita. Takođe, gospođi Borovinić Bojović nije smetao DPS kad je preko rođačke linije imala sastanak sa Milom Đukanovićem 2020. godine, kako bi ga u ubijedila da joj pomogne da dobije Trinaestojulsku nagradu umjesto tadašnjeg laureata dr Ranka Lazovića. Naravno, to nije smetnja da gospođa Jelena Borovinić Bojović svaki vjerski praznik bude u prvim redovima u hramu kako bi se pokazala širokom medijskom auditorijimu kao najveća vjernica u Crnoj Gori”, navode iz DNP-a.

Kako kažu, osnovni problem Borovinić Bojović je u tome što se prekombinovala, misleći da će svojom ostavkom omogućiti uvođenje prinudne uprave u Podgoricu, a onda kao nagradu dobiti potpredsjedničko mjesto u Vladi.

“Zajedno sa Sašom Mujovićem ona je glavni uzročnik aktuelne krize, jer je Podgoricu intubirala, sa namjerom da joj bivši gradonačelnik dozira kiseonik i nastavi vladanje bez legitimiteta. I sad je još ljuta što smo osujetili njihov plan uvođenja prinudne uprave. A kad god je neko ljut, onda počinje da mjeri srpstvo. To je postala omiljena disciplina, u kojoj vidimo gospođa Borovinić i te kako učestvuje, posebno nakon što se porodično ogrnula crnogorskom zastavom kako bi čestitala tzv. obnovu nezavisnosti, jer je zauvar u svakom džepu imati po jednu zastavu. Uvjereni smo da joj je na fotografiji sa crnogorskom zastavom, makar u sebi, čestitao odbjegli kriminalac Ljubo Milović, sa kojim se gospođa Bojović više puta sastajala, i koja bi možda mogla pomoći u njegovom lociranju. A što se tiče srpstva, ako se ono mjeri brojem funkcija, otetih poslaničkih i odborničkih mandata i funkcija na čekanju, gospođi Borovinić i članovima porodice Bojović priznajemo da su najveći Srbi u Crnoj Gori”, kazali su iz DNP-a.

Ali, kako ističu, nije sve u funkcijama, nešto je u i izdaji.

“Najteže je prvi put, to je kao kad ti otpane zub, a ti o tuđem trošku ugradiš novi, i sve misliš da taj novi zub može sve da sažvaće, ali dok žvaćeš izdaju s novim zubom, ne osjećaš da su ti ostali zubi ispali”, zaključili su iz DNP-a.