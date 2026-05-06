Nezavisni poslanik i bivši šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad Miodrag Laković kazao je da je PES kao partija "konglomerat raznih ideja, vizija, naklonosti".

On je kazao da je riječ o novom pokretu, pa su u skladu sa tim došli ljudi raznih profilacija.

"Različiti ljudi su došli u PES da se tu bave politikom, pa su donijeli ideje drugih subjekata čiji su članovi bili. Tako je nekima danas bliža ideologija DF-a, Demokrata, URA ili DPS-a… Ljudi su donijeli pregršt različitih ideja, rekao je Laković u emisiji Drugačija radio-veza na Anteni M.

Veoma je važno da crnogorske institucije jasno i eksplicitno saopšte javnosti da li su tvrdnje odbjeglog Miloša Medenice, a koje se odnose na određena krivična djela, istinite ili ne, ocijenio Laković.

Ukazao je da se u policijskom poslu kriminalci često koriste kao izvori podataka, te da njihovi motivi ne mogu i ne smiju biti prepreka za ustanovljavanje istine.

"To očekujemo od onih na koje se podaci odnose – od Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Da unutrašnja kontrola u odnosu na svaku informaciju kaže da li je tačna ili ne. Naravno, ukoliko se stekne osnovana sumnja, onda je to posao za tužilaštvo. Ali, kao što vidimo, targetiraju se neki službenici Uprave policije i u odnosu na njihove neke službene radnje oni se inkriminišu kroz te njegove izjave. Naravno, motiv je subverzivne prirode i ovdje ga ne bih sporio, ali ne možete praviti otklon i barijeru od tih informacija govoreći – motiv je loš. Šta god da su motivi, vi ste dužni da javnosti kažete – ta informacija nije tačna, mi smo utvrdili da se taj događaj desio na taj i taj način, sve činjenice smo analizirali, prikupili sve podatke i apsolutno odbacujemo tu informaciju kao netačnu", kazao je Laković.

Govoreći o političkim odnosima u vladajućoj većini, Laković je istakao da su koalicioni partneri partije koju je nedavno napustio, Pokreta Evropa sad, u više navrata pokazali aspiracije da ugroze građanski karakter Crne Gore, pa i ustavne kategorije na nekim lokalnim nivoima i ocijenio da je PES morao biti agresivniji u zaštiti državnih atributa.

"Smatrao sam da u takvim slučajevima uvijek moramo da budemo glasniji, da moramo da budemo agresivniji u zaštiti Ustava Crne Gore i u zaštiti njenih državnih atributa. Međutim, čini mi se da je PES bio glasan, ili da jeste glasan, jedino kad se treba konfrontirati sa opozicijom. Ja sam se u politiku uključio i 2021. godine i 2023. godine da bismo demontirali loše prakse prethodnog sistema DPS-a i njegovih koalicionih partnera. To su i partijsko zapošljavanje i političko djelovanje u državnim institucijama itd. Međutim, kada vidimo te loše prakse da postoje i danas, ja nijesam za to da mi pričamo samo o DPS-u. Dobrobit je crnogorske zajednice samo ako se konfrontiramo sa tim lošim praksama u realnom vremenu, a ne samo da pričamo o njima kakve su bile prije 2020. godine", poručio je Laković.

Na pitanje koliko ima istine u glasinama da je potpredsjednik Vlade Filip Ivanović uspostavio dominaciju u predsjedništvu PES-a i da je on ključni čovjek partije, Laković je odgovorio da nije prvi put da to čuje, ali da ne može da potvrdi tu informaciju.

"Nijesam bio član predsjedništva, tako da nijesam ni tada imao, a danas pogotovo, dnevni uvid u politička kretanja i donošenje odluka unutar PES-a. Ne čujem to prvi put, ali ne mogu da potvrdim. Ono što mogu da potvrdim je da je Filip Ivanović zaista jedan veoma obrazovan i kapacitiran čovjek i siguran sam da on tim svojim referencama može značajno da doprinese PES-u", kazao je Laković.