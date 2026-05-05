Sjednica Skupštine na kojoj će se, kako je najavljeno, raspravljati o više zakona, počela je minutom ćutanja, što je inicirao poslanik HGI Adrijan Vuksanović, piše Antena M.

Kako je istakao, dok se u parlamentu vode polemike, našu državu je zadesio niz tragedija.

"Nedavno je djevojčica stradala u Baru, potom dječak na Cetinju. Zatim je dijete od tri godine izgubilo život u Kotoru. Budva je proglasila dan žalosti zbog smrti dvoje djece. Na Skadarskom jezeru je bilo tragičnih dešavanja. Jedno lice je poginulo, za drugim se traga. Želim da ovdje skrenemo pažnju da ljudski život ima najveću vrijednost i da date minut ćutanja“, poručio je Vuksanović.

Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša ukazao je na, kako je istakao, neprijatnu situaciju koja je obilježila jučerašnju sjednicu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet kojim predsjedava.

„Mislim da se to do sada nije dešavalo, što ne doprinosi jačanju, nego srozavanju integriteta parlamenta. Kada su predlagači iz Vlade, ministarka kulture i državni sekretar iz Ministaestva energetike i rudarstva obrazlagali prijedloge akata, u Sali smo bili samo ja i sekretar odbora. Nije bilo nikoga iz većine, uz opravdano odsustvo par članova. Poslali smo nekorektnu i neprimjerenu sliku, koja nažalost doprinosi percepciji o tome kako ova Skupština radi“, kazao je Mugoša, prenosi Antena M.

Prethodno je podsjetio da je prije mjesec opozicija izvrijeđana jer su predočili javnosti dogovor sa kolegijuma – da od Vlade dobijaju potvrdu o pozitivnog mišljenja Evropske komisije o predloženim zakonima.

„Tada nam je iz dijela većine rečeno da govorimo neistinu. Kolega Đurović iz Nove srpske demokratije je stao u našu odbranu, ali nas je zamolio da se završe vaskršnji praznici, i da će nakon njih ta mišljenja biti upućena nama. Mi do danas nijesmo dobili potvrdu pozitivnog mišljenja Evropske komisije. Dobio sam informaciju da će to stići danas do kraja radnog dana. Ako stigne, iako je trebalo ranije, prihvatamo, s tim što će to biti potvrda da smo govorili istinu i da smo ljudi sa integritetom koji ne manipulišu. Ali neka se dobro zamisle oni kojima su manipullacije sastavni dio retorike“, naglasio je Mugoša.

Demokratska partija socijalista predložila je dopunu dnevnog reda prijedlogom Zakona o državnim nagradama, koji je obrazložila poslanica Zoja Bojanić Lalović.

„Naš prijedlog je da se dodaju dva nova člana. Prema prvom – državna nagrada ne može da se dodijeli pojedincu ili grupi koja se nedostojno odnosi prema Crnoj Gori ili njenom državnom, nacionalnom i kulturnom identitetu. Prema drugom – građaninu Crne Gore koji dobije nagradu Oktoih, pripada doživotna mjesečna naknada u visini polovine prosječne neto zarade“, kazala je Bojanić Lalović.

Prijedlog DPS-a nije dobio podršku poslanika.

Za je glasalo njih 19, jedan protiv, dok je 36 bilo uzdržano.

Lider DNP-a Milan Knežević predložio je da se dnevni red dopuni izmjenama Zakona o amnestiji.

„Ovo što sad predlažem, činim i zbog budućih robijaša, možda iz ovoga parlamenta, da se ne zadese u situaciji u kojoj sam ja bio 2018. Ovom amnestijom nijesu obuhvaćena lica koja su počinila teška ubistva, organizovane kriminalne grupe, te ona koja su počinila finansijske pronevjere. Napravili bismo humanu stvar ako bismo ovo izglasali, pošto su nam zatvori pretrpani“, rekao je Knežević, javlja Antena M.

Međutim, ni njegov prijedlog nije podržan.

„Dobro, dobro, poći ćete vi u zatvor“, dobacio je Knežević nakon glasanja.

Podržani su prijedlozi PES-a da se dnevni red dopuni prijedlozima izmjena Zakona o drumskom saobraćaju, akcizama, kontroli državne pomoći I bezbjednosti željeznica.

U dnevni red uvršteni su i prijedlozi Vlade – izmjene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o građevinskim proizvodima, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i Zakoa o autoputu Bar-Boljare, nakon čega je data pauza.

