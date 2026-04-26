Stanovnici Vestminstera, u centralnom Londonu, žalili su se nakon što se Ambasada Crne Gore uselila u porodičnu kuću u njihovoj ulici, piše BBC.

Lokalni mještani navode da je ambasada u zgradu ušla prije osam mjeseci i počela da ističe zastavu Crne Gore, prije nego što je zatražila i kasnije dobila dozvolu za planiranje od nadležnog savjeta, prenosi RTCG.

Stanovnici su saopštili da planiraju da ospore tu odluku, navodeći da nema smisla.

Portparol ambasade izjavio je za BBC da su posvećeni tome da budu prisutni na poštovan i obziran način u susjedstvu.

On je dodao da je ambasada ispoštovala sve propisane procedure i da ostaje otvorena za konstruktivan dijalog sa komšijama kako bi se riješile eventualne zabrinutosti i obezbijedio dobar odnos sa lokalnom zajednicom.

David Simpson, koji živi pored objekta, rekao je na sjednici savjeta u utorak: „Upoznati ste sa nivoom lokalnog protivljenja ovoj aplikaciji za planiranje.“

„Niti jedna osoba nije govorila u korist davanja dozvole, a svi lokalni odbornici i organizacije iz Vestminstera su protiv“, kazao je on na sjednici.

Ipak, savjet je odobrio zahtjev zakupca objekta da se kuća koristi kao ambasada, navodeći da postoje značajne šire društvene koristi koje proizilaze iz takve namjene, uključujući podršku diplomatskim odnosima.

Takođe je istaknuto da je Crna Gora mala država, pa se očekuje mali broj posjetilaca, kao i da u ambasadi neće biti dozvoljeno održavanje događaja sa više od 15 ljudi.

Službenici savjeta naveli su i da je ambasada već mjesecima tražila novi prostor, te da diplomatski imunitet može otežati sprovođenje eventualnih mjera.

Simpson je dodao: „Uložićemo žalbu. Nema smisla dozvoliti vlasniku kuće u Kembridž stritu da je trajno iznajmi stranoj državi i da se time porodična kuća izgubi u okviru zaštićene zone.“

On je ocijenio da je obrazloženje o javnoj koristi kroz bolje diplomatske odnose neuvjerljivo, uz tvrdnju da u centralnom Londonu postoje druge lokacije koje ispunjavaju uslove planiranja.

Portparol ambasade je naglasio da aktivnosti ambasade ne stvaraju značajan protok ljudi, te da se veći diplomatski događaji organizuju na drugim lokacijama.

Dodali su da je njihov operativni model osmišljen tako da minimizira ometanje okoline, u skladu sa ranijim iskustvima u prethodnim prostorijama.

Nije ovo jedina ambasada u Londonu koja se nalazi u stambenoj ulici — ambasada Sjeverne Koreje takođe je smještena u porodičnoj kući u Ealingu.