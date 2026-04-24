Predlog deklaracije o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete predat je danas tamošnjem lokalnom parlaemntu.

To je saopštio lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević na društvenoj mreži Fejsbuk.

U dokumentu koji je objavio, vidi se da je predlog potpisalo 18 od ukupno 32 odbornika.

Odbornički klub bivšeg DF-a je početkom maja 2023, mjesec dana uoči parlamentarnih izbora, saopštio da će na sjednici zetske skupštine biti usvojena “deklaracija o poništenju i nevaženju odluke” o priznanju Kosova na teritoriji te opštine. Deklaracija je najavljena četiri dana nakon što je Crna Gora podržala predlog da Kosovo uđe u Savjet Evrope.

Odbornici zetskog parlamenta trebalo je prvi put da raspravljaju o predlogu deklaracije 11. juna 2023, u izbornoj noći. Iako je sjednica trebalo da bude održana nakon zatvaranja biračkih mjesta, predlagači nisu došli jer su se protivili zasjedanju u izbornoj noći. Kvorum nije obezbijeđen ni za sjednicu 30. juna, s istom tačkom dnevnog reda. Treća i četvrta sjednica, zakazane istim povodom, nijesu održane jer se inicijatori ponovo nijesu pojavili, a posljednji pokušaj bio je 1. avgusta te godine, ali se na sjednici opet nisu pojavili odbornici bivšeg DF-a.

Vrh koalicije “Za budućnost Crne Gore” (bivši DF), koju čine DNP i Nova srpska demokratija Andrija Mandića, tada je pozivao da se “ne preduzimaju takve aktivnosti zbog davanja doprinosa pregovorima za formiranje Vlade”, ali je sam Knežević rekao da neće odustati od poništavanja odluke o priznanju Kosova u Zeti, te da nedolazak odbornika bivšeg DF-a nije imao veze s tadašnjim pregovorima o konstituisanju izvršne vlasti.

Crna Gora je 9. oktobra 2008. priznala Kosovo. Na čelu Vlade tad je bio Milo Đukanović (Demokratska partija socijalista), dok je tadašnji ministar spoljnih poslova Milan Roćen opisao odluku kao “tešku, ali neophodnu”.

Odluka je bila okidač za višednevne proteste, od kojih je najmasovniji bio onaj od 13. oktobra 2008, koji se završio sukobima između demonstranata i policije.

Aktuelni šef parlamenta, tada opoziciona, Andrija Mandić, dvije sedmice je protestovao glađu zbog odluke o priznavanju Kosova, koju je nazvao “izdajom nacionalnih interesa”.