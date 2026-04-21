Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. marta 2026. godine, usvojila je Informaciju o poništenju javnih poziva za izbor organizatora proslava povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore

Vlada je tokom jučerašnje telefonske sjednice zadužila Ministarstvo finansija da iz sredstava tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva u iznosu do 2,6 miliona eura za proslavu obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore, prenose Vijesti.

"Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. marta 2026. godine, usvojila je Informaciju o poništenju javnih poziva za izbor organizatora proslava povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Tačkom 2 predmetnog zaključka, Ministarstvo finansija zaduženo je da iz sredstava tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva u iznosu do 1.900.000,00 eura za predmetne namjene na odgovarajuće izdatke Generalnog sekreatrijata Vlade Crne Gore, po dostavljenoj specifikaciji", piše u predlogu za izmjenu Zaključka Vlade od 27. marta 2026. godine

Navodi se i da je nakon dodatne razrade programskih aktivnosti i preciziranja tehničko-organizacionih zahtjeva za realizaciju obilježavanja dvadesetogodišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, utvrđeno da je povećanje sredstava za proslavu uslovljeno potrebom obezbjeđivanja adekvatnog produkcionog, logističkog i bezbjednosnog okvira, kao i realizacije sadržajno bogatijeg i reprezentativnijeg programa, koji odgovara značaju jubileja, pišu Vijesti.

"Imajući u vidu navedeno, predlaže se uvećanje opredijeljenih sredstava kako bi se omogućila efikasna i pravovremena realizacija svih planiranih aktivnosti. S tim u vezi, predlaže se izmjena tačke 2 predmetnog zaključka, na sljedeći način: Zadužuje se Ministarstvo finansija da iz sredstava tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva u iznosu do 2.600.000,00 eura za predmetne namjene na odgovarajuće izdatke Generalnog sekreatrijata Vlade Crne Gore, po dostavljenoj specifikaciji" saopšteno je.