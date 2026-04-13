Bračni par Milan i Gordana Lekić prošle godine najviše su prihodovali među pljevaljskim javnim funkcionerima, a njihova ukupna primanja višestruko nadmašuju i zaradu prvog čovjeka opštine Darija Vraneša i drugih funkcionera.

Podaci iz imovinskih kartona pokazuju velike razlike u primanjima, imovini i zaduženosti pljevaljskih funkcionera, ali i činjenicu da skoro svi nijesu dali saglasnost za uvid u bankovne račune. Na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije još nisu dostupni podaci za sve funkcionere iz Pljevalja, pa je pregled urađen na osnovu trenutno objavljenih imovinskih kartona, prenose Vijesti.

Prema podacima iz imovinskih kartona, Milan Lekić je tokom prošle godine prihodovao ukupno 44.666 eura, dok je njegova supruga Gordana, izvršna direktorica preduzeća Čistoća, prihodovala 34.076 eura. Zajedno - 78.742 eura.

Poređenja radi, predsjednik Opštine Dario Vraneš je zaradio 16.576 eura prošle godine, uz dodatnih 500 eura zimnice, dok je njegova supruga, zaposlena kao farmaceutski tehničar u Opštoj bolnici, prihodovala 7.960 eura. Ukupna godišnja primanja porodice Vraneš iznosila su 25.036 eura, što je više od tri puta manje od Lekića.

Zanimljiv je i finansijski uspon Milana Lekića u odnosu na period od prije nekoliko godina. Naime, 2020. godine, do smjene vlasti DPS-a, Lekić je kao savjetnik predsjednika Nove srpske demokratije Andrije Mandića primao 500 eura mjesečno, uz 160 eura odborničke naknade. Njegova supruga je tada u Opštini imala platu od 530 eura. Te godine Lekić je na računu imao oko 17.000 eura. Na kraju prošle godine na njegovom tekućem računu nalazilo se 108.702 eura.

Tokom prošle godine Lekić je šest mjeseci primao poslaničku platu u iznosu od 2.243 eura, (ukupno 13.459 eura), a deset mjeseci naknadu od 628 eura kao član Komisije za utvrđivanje naknada u Rudniku uglja, javljaju Vijesti.

Prije prelaska u parlament, u Rudniku uglja Pljevlja je zarađivao 3.021 euro mjesečno, po kom osnovu je za sedam mjeseci prošle godine prihodovao 21.149 eura. Dodatno je prihodovao 3.000 eura od izdavanja poslovnog prostora, a uzeo je i 17.875 eura otpremnine iz Rudnika uglja, a 2.642 eura naplatio je od osiguranja.

Njegova supruga Gordana je od plate prihodovala 23.654 eura, odnosno 1.971 euro mjesečno, a dodatno je u oktobru naplatila 10.152 eura od Grawe osiguranja, kao i 270 eura zimnice. Lekići nijesu kreditno zaduženi.

Milan Lekić je prijavio da je vlasnik vikendice od 63 metra kvadratna, kuće od 120 metara kvadratnih, sedam hektara zemljišta, poslovnog prostora od 44 metra kvadratna i automobila “pežo 308” starog 15 godina. Na tekućem računu ima 108.702 eura, dok Gordana ima 12.498 eura. Za razliku od 2020. godine, kada je dao saglasnost, Lekić sada nije dozvolio pristup bankovnim računima.

Vraneš je prošle godine zaradio 16.576 eura odnosno 1.381 euro mjesečno, u novembru prošle godine dodatno je primio 500 eura zimnice. Njegova supruga prošle godine zaradila je ukupno 7.960 eura odnosno 663 eura mjesečno. Vraneš nema nepokretnosti u vlasništvu, a njegova supruga posjeduje automobil “volkswagen polo” star 20 godina. Nisu kreditno zaduženi, a ni Vraneš nije dao saglasnost za uvid u bankovne račune.