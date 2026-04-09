Izvor: Vlada Crne Gore

Nacrti zajedničkih pozicija Evropske unije za poglavlje 2 (sloboda kretanja radnika) i 28 (zaštita potrošača i zdravlja) u pregovorima o pristupanju Crne Gore na dnevnom su redu današnje sjednice Radne grupe EU za proširenje, potvrđeno je u Briselu, prenosi RTCG.

U agendi za dnevni red današnje sjednice Radne grupe EU vidi se da počinje razmatranje zajedničkih pozicija, što je korak za zatvaranju i ta dva poglavlja.

Evropska unija i Crna Gora prethodno su privremeno zatvorile pregovaračko poglavlje 21, koje se odnosi na transevropske mreže. To je ozvaničeno na Međuvladinoj konferenciji 17. marta u Briselu.

Naša država je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja EU. Do sada je privremeno zatvoreno 14 od 33 poglavlja, pišw RTCG.

Iz Evropske unije naglašavaju da je dalji napredak uslovljen nastavkom reformskih procesa, jačanjem institucija i dosljednom primjenom usvojenih politika.

Crna Gora, kao najnapredniji kandidat za članstvo, nastavlja pregovore sa ciljem zatvaranja preostalih poglavlja i približavanja punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, kazali su ranije iz crnogorske vlade.

Crna Gora je najnaprednija država u procesu pristupanja EU, poručio je nedavno portparol Evropske komisije (EK) Gijom Mersije.

Vlada Crne Gore, kako je ranije objavljeno, postavila je cilj da zatvori sva poglavlja u pregovorima sa EU do kraja ove godine, kako bi članstvo bilo ozvaničeno 2028.godine.