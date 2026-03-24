Šćepanović je za tu funkciju u januaru predložila Vlada.

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike jednoglasno je dao pozitivno mišljenje na predlog da se Dragana Šćepanović imenuje za izvanrednu i opunomoćenu ambasadorku, stalnu predstavnicu Crne Gore u stalnoj misiji pri Savjetu Evrope na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Strazburu, prenose Vijesti.

Predsjednik odbora Duško Stjepović je rekao da će mišljenje odbora uputiti predsjedniku države Jakovu Milatoviću, čime se procedura dovodi do kraja, odnosno, donošenja ukaza o postavljenju i potpisivanja akreditivnog pisma.

Šćepanović je pred Odborom kazala da je tokom 18 godina rada u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP), u više navrata bila direktorica Direkcije za Ujedinjene nacije, te da je trenutno direktorica Direkcije za zajedničku vanjsku bezbjednosnu politiku EU.

Istakla je da je tokom dva mandata u stalnoj misiji Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama, od čega tokom drugog mandata kao zamjenica stalnog predstavnika Crne Gore pri UN, stekla bogato iskustvo u multilateralnoj diplomatiji.

“Fokus izlaganja bih stavila na ono što je najvažniji zadatak koji je pred nama, a to je predsjedavanje Komitetom ministara Savjeta Evrope. U pitanju je šestomjesečno predsjedavanje, od novembra ove do maja naredne godine. To je ujedno i prvo predsjedavanje Crne Gore Komitetom od obnove nezavisnosti i sticanja punopravnog članstva u toj organizaciji”, kazala je Šćepanović, pišu Vijesti.

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) je tražila od Šćepanović da navede neke konkretne inicijative ili politike koje planira da podrži kao ambasadorka i da li ima predlog za aktivnost koja bi Crnu Goru, kao predsjedavajuću državu, stavila u prvi plan.

Šćepanović je odgovorila da je proces definisanja prioriteta, a time i definisanje aktivnosti, u završnoj fazi.

Kao jedan od mogućih prioriteta Šćepanović je navela zaštitu ranjivih kategorija, prije svega žena i djece kroz osiguravanje pristupa pravdi. Istakla je da jedan fokus može biti i rodno zasnovano nasilje u porodici.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč je kazala da će DPS podržati sve kandidate koji su karijerne diplomate, što Šćepanović jeste.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević je rekao da će SD uvijek podržavati karijerne diplomate, navodeći da je važno da na ovakvim pozicijama država ima iskusne, karijerne diplomate koji neće zavisiti od bilo koje politike.