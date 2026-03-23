Pokret Evropa sad (PES) predaće u proceduru izmjene Zakona o biračkom spisku, najavio je poslanik te partije Vasilije Čarapić.

On je za TVCG rekao da se nada podršci većine, prenosi RTCG.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević kazao je ranije danas da je došlo vrijeme "za stvarnu izbornu reformu" - da se poslanici i vlasti i opozicije izjasne da li su za otvorene liste ili ne. Kazao je da je DPS predložio zakon koji nudi građanima otvorene liste na narednim lokalnim i parlamentarnim izborima.

"Načelno, kao neko ko podržava izborne liste, podržavamo ovo. Ono što ne podržavamo i što je negdje greška DPS-a jeste što su mimo konsenzusa pokušali na dnevni red da stave određeni zakon za koji su potrebna 54 glasa. Mislim da oni time prave rizik da drugi ne podrže izmjene zakona iz prosto formalnih i legitimnih razloga i da samim tim reforma ne dobije potrebnu podršku. Mislim da su otvorili Pandorinu kutiju, ali ako su oni spremni na to da predaju zakon iz korpusa izborne reforme bez konsultacije sa drugim subjektima, ja najavljujem da će PES predati u proceduru izmjene Zakona o biračkom spisku i da ćemo na taj način uspjeti da dobijemo podršku i za taj dio zakona", istakao je Čarapić.