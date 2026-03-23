Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće danas u posjeti Belgiji, gdje će imati audijenciju kod kralja Filipa.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Posjeta se realizuje u godini kada dvije države obilježavaju 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, čime se dodatno potvrđuju stabilne i partnerske veze Crne Gore i Belgije, saopštio je Milatovićev kabinet.

U fokusu razgovora, kako je najavljeno, biće dalje produbljivanje saradnje, posebno u oblastima ekonomije, investicija i turizma, kao i unapređenje političkog dijaloga. Poseban akcenat biće na jačanju konkretne saradnje i povezivanju privrede i institucija dvije zemlje.

Evropski put Crne Gore biće jedna od ključnih tema posjete.

"Milatović će predstaviti ambiciju države da ubrza reforme i zadrži poziciju najnaprednijeg kandidata za članstvo, sa ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine. Evropske integracije nisu puko ispunjavanje uslova, već put ka ekonomski osnaženoj, demokratskoj i pravednoj Crnoj Gori", piše u saopštenju.

Milatović će se, tokom boravka u Briselu, sastati i sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

"Razgovori će biti usmjereni na ubrzanje reformi i definisanje jasnije dinamike završetka pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom. Crna Gora mora da zavrži posao", poručuju iz kabineta predsjednika države.

Kazali su da ova posjeta predstavlja nastavak "intenzivne diplomatske aktivnosti" usmjerene na jačanje međunarodnog položaja Crne Gore i ubrzanje njenog evropskog puta.

"Gradimo uspješnu i snažnu Crnu Goru. Mi odlučujemo", piše u saopštenju.