Poslanici bi trebalo danas da nastave dva vanredna skupštinska zasijedanja.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja nastaviće se u 11 časova. Na dnevnom redu biće Predlog zakona o izmjeni Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, Predlog zakona o izmjeni Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Predlog zakona o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu, Predlog zakona o javnim izvršiteljima i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima.

Nakon toga, nastaviće se Sjednica Petog vanrednog zasijedanja, a na dnevnom redu biće Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arbitraži.