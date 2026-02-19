Iz Ambasade SAD navode da je Kiz karijerni diplomata američke Više spoljnopolitičke službe (Senior Foreign Service) i da trenutno obavlja funkciju višeg savjetnika u Odjeljenju za planiranje politika Stejt departmenta.

Američki diplomata Majkl Kiz imenovan je za otpravnika poslova Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori. On je, između ostalog bio i diplomata u Generalnom konzulatu SAD-a u Rusiji, kao i u američkim ambasadama u Tel Avivu, Varšavi, Moskvi i Kingstonu, piše CdM.

Njegov dolazak i zvanično stupanje na funkciju očekuje se u narednim sedmicama.

Iz Ambasade SAD navode da je Kiz karijerni diplomata američke Više spoljnopolitičke službe (Senior Foreign Service) i da trenutno obavlja funkciju višeg savjetnika u Odjeljenju za planiranje politika Stejt departmenta.

Majkl Kiz ima više od 33 godine iskustva diplomatiji Sjedinjenih Američkih Država SAD. Trenutno radi kao viši savjetnik u Odsjeku za planiranje politike, gdje je prešao iz Biroa Stejt departmenta za sajber prostor i digitalnu politiku.

Od septembra 2022. do jula 2024. godine bio je viši diplomatski saradnik u Vilson centru gdje je radio na pitanjima vezanim za Rusiju i Ukrajinu.

Prije toga je tri godine obavljao dužnost zamjenika šefa misije u Ambasadi SAD u Paramaribu u Surinamu, kao i tri godine dužnost glavnog službenika i generalnog konzula na čelu Generalnog konzulata SAD u Vladivostoku u Rusiji.

Prethodna diplomatska postavljenja u inostranstvu uključuju ambasade SAD u Tel Avivu, Varšavi, Moskvi i Kingstonu. Takođe je 2008–2009. godine služio kao predstavnik Stejt departmenta u Američkom provincijskom timu za obnovu u provinciji Gazni u Avganistanu.

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa donijela je odluku krajem 2025. godine da povuče Džudi Rajzing Rajnke s ambasadorske pozicije u Crnoj Gori.

Ona je na toj poziciji bila sedam godina, a mandat joj je zvanično završen 16. januara.