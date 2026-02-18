“Obavještavam vas da od danas više nijesam član političke partije Slobodna Crna Gora."

Izvor: boban radevic/facebook

Odbornik u podgoričkom parlamentu Boban Radević od danas više nije član Slobodne Crne Gore.

“Obavještavam vas da od danas više nijesam član političke partije Slobodna Crna Gora. Ova odluka nije proistekla iz ličnih nesuglasica sa bilo kim iz stranke, a posebno ne sa njenim predsjednikom, već je rezultat ideoloških i političkih mimoilaženja koja su se vremenom profilisala. Želim da naglasim da ću svoju političku ulogu u daljem javnom i političkom djelovanju obavljati kao nezavisni odbornik, slobodan od partijskih okvira, sa jasnim opredjeljenjem da svaki moj potez bude usmjeren ka najboljem interesu građana Podgorice i države u cjelini”, naveo je Radević.

Slobodnoj Crnoj Gori želi mnogo uspjeha na njenom daljem političkom putu.

“Ponosan sam na sve što smo zajedno stvarali u proteklih pet godina, kada smo od ideje i entuzijazma izgradili politički subjekt koji je danas parlamentaran na više lokalnih nivoa. To ostaje vrijedno iskustvo i zajednički rezultat svih ljudi koji su u tom procesu učestvovali. Na kraju, upućujem zahvalnost svim članovima, simpatizerima i građanima koji su mi ukazivali povjerenje i podršku tokom mog angažmana. To povjerenje ostaje moja najveća obaveza i motiv da i ubuduće djelujem odgovorno, otvoreno i u interesu zajednice”, rekao je Radević.