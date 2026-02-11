Evropski savez danas će zatražiti raspuštanje Skupštine Glavnog grada, saznaje nezvanično Televizija Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ako njihova inicijativa dobije većinu u podgoričkom parlamentu, to bi dovelo do novih vanrednih izbora u glavnom gradu, drugih u manje od dvije godine.

Ako njihova inicijativa dobije većinu u podgoričkom parlamentu, to bi dovelo do novih vanrednih izbora u Podgorici, drugih u manje od dvije godine.

Da bi inicijativa ušla u proceduru, potrebno je da je podrži najmanje 20 odbornika, što znači da će Evropskom savezu, koji ima tri odbornika, biti potrebna podrška Demokratske partije socijalista (DPS), koji ima 19.

Aktuelna podgorička vlast izgubila je većinu u lokalnom parlamentu nakon izlaska iz vlasti tri odbornika Demokratske narodne partije Milana Kneževića i jednog odbornika Slobodne Crne Gore.

Evropski savez će inicijativu za izlazak iz institucionalne blokade Glavnog grada predstaviti na pres konferenciji u 13 sati.