Socijalistička narodna partija (SNP) kandidovaće Zorana Jojića za ministra sporta i mladih, odlučeno je na današnjoj sjednici Glavnog odbora (GO) te stranke.

Iz SNP-a su saopštili da je GO jednoglasno odličio da mjesto u izvršnoj vlasti u ime SNP-a pripadne beranskom odboru stranke, navodeći da je to potvrda povjerenja u kadrove tog odbora i njihov dosadašnji rad.

"GO je za ovu funkciju, na predlog beranskog odbora, kandidovao Zorana Jojića, dosadašnjeg Generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih". navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz SNP-a, na današnjoj sjednici je izabrano i novo rukovodstvo partije.

U saopštenju se navodi da su za potpredsjednike izabrani su Zoran Terzić, Slađana Kaluđerović, Milosava Paunović, Mitar Barać i Krsto Rađenović.

"GO je za generalnog sekretara Partije imenovao Dragana Vukića, dok je za direktora Partije izabran Bogdan Božović", kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na sjednici bilo riječi o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na političke i društvene izazove koji predstoje u narednom periodu.

"Konstatovano je da je neophodno dodatno jačanje partijskih struktura na svim nivoima, kao i intenziviranje rada na terenu, u cilju bolje komunikacije sa građanima i afirmacije politike SNP-a", navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su kazali da je poseban akcenat stavljen na potrebu jačanja jedinstva unutar partije, prepoznatljivost programskih ciljeva i odgovoran odnos prema biračima.

"GO SNP-a izrazio je spremnost da u narednom periodu, kroz odgovoran politički rad, snažnije doprinese stabilnosti, razvoju i demokratskim procesima u Crnoj Gori", zaključuje se u saopštenju.