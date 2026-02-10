Napravio sam dvokorak kako bi se ogolila neodgovornost institucija, poručuje predsjednik države Jakov Milatović.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

On na taj način govori o nedavnoj situaciji kada je prvo najavio da će Skupštini vratiti 25 zakona usvojenih za sat, a nakon čega se predomislio i potpisao ih.

„Upravo onaj dvokorak, ta najava da neću proglasiti zakone, sa umišljajem da ih proglasim nakon što izvedem sve na čistac, bila je potrebna našem društvu da bi se potpuno ogolila neodgovornost institucija“, kazao je on gostujući na TVCG.

Istakao je kako je tim „dvokorakom“ dočarao nerad Skupštine.

„Bilo mi je važno da istaknem sam proces donošenja tih zakona, da istaknem na koji način radi, odnosno ne radi Skupština“, naglasio je Milatović.

Poslanici nisu imali nijedan radni dan u januaru, a do sada su imali jedan u februaru, tvrdi on.