Prema Miloviću, Crna Gora trenutno funkcioniše kao tržište potrošača, zavisno od uvoza hrane i mesa. Ovako postavljena ekonomija povećava inflaciju i smanjuje otpornost države, dok domaća proizvodnja ostaje zapostavljena.

Izvor: DPS Crna Gora

Crna Gora bi bez uvoza hrane imala zalihe dovoljne za samo 25 dana, upozorio je danas Nikola Milović, generalni sekretar DPS-a i poslanik u Skupštini Crne Gore.

Prema njegovim riječima, država trenutno funkcioniše više kao tržni centar nego kao samostalna ekonomija, oslanjajući se na uvoz umjesto domaće proizvodnje. Samo u hranu se mjesečno ulaže oko 70 miliona eura, dok uvoz mesa iznosi 15 miliona eura. Bez tih uvoznih isporuka, zalihe hrane u zemlji bi trajale svega 25 dana.

„Tržište koje ne proizvodi zavisi od spoljašnjih isporuka, što znači da uvozimo inflaciju i gubimo kontrolu nad cijenama. Povećanje plata bez odgovarajućeg pokrića stvara lažnu ekonomsku moć građana, ali istovremeno pojačava inflaciju i prazni domaću ekonomiju“, naveo je Milović na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da država koja nema proizvodnju postaje tržište potrošača, umjesto samostalne ekonomije, jer novac izlazi iz zemlje, zavisnost raste, a otpornost opada.

„Zaključak je jasan: potrošačko-populistički model doveo je Crnu Goru u tešku situaciju. Istorijski najveći porast uvoza hrane i mesa pokazuje da smo postali tržište tuđe robe, umjesto država koja gradi svoju ekonomsku budućnost“, zaključio je Milović.