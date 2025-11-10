Predsjedništvo DPS-a je saopštilo da su na sjednici razmatrali aktuelnu političku situaciju i kroz proces imenovanja nastavili sa "snaženjem i unapređenjem kadrovske politike stranke".

Izvor: DPS Crna Gora

Predsjedništvo Demokratske partije socijalista (DPS) na današnjoj sjednici je za generalnog sekretara te partije izabralo Nikolu Milovića. Dragutin Papović izabran je za predsjednika Političkog savjeta, a Slađana Mijanović za članicu Izvršnog odbora DPS-a.

Predsjedništvo DPS-a je saopštilo da su na sjednici razmatrali aktuelnu političku situaciju i kroz proces imenovanja nastavili sa "snaženjem i unapređenjem kadrovske politike stranke".

Dostavili su biografije MIlovića i Papovića.

"Prof. dr Nikola Milović rođen je 1980. godine. Diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je četiri godine kasnije na Univerzitetu u Beogradu. Doktorirao je u aprilu 2011. godine, a danas je redovni profesor Ekonomskog fakulteta – Univerziteta Crne Gore, za oblast Ekonomska analiza i politika. Predavač je na predmetima Nacionalna ekonomija, Ekonomija Evropske unije, Zajedničko tržište i politika konkurencije EU. Rukovodilac je katedre za Ekonomsku analizu i politiku Ekonomskog fakulteta. U periodu 2016 – 2022. godine, u dva mandata je obavljao funkciju Dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nakon parlamentarnih izbora 2023. godine, izabran je za poslanika 28. Saziva Skupštine Crne Gore. Član je Predsjedništva Demokratske partije socijalista, oženjen je, i otac dvoje djece."

"Doc. dr Dragutin Papović rođen je 1980. godine. Diplomirao je 2003. godine na Filozofskom fakultetu (Odsijek za istoriju i geografiju) Univerziteta Crne Gore. Magistrirao je 2007. godine na na Filozofskom fakultetu (Odsjek za istoriju) Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Od 2003. godine radio je kao saradnik u nastavi na Studijskom programu istorija Filozofskog fakulteta u Nikšiću, a za docenta je izabran 2020. Član je Odbora za istoriju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. U periodu 2015–2016. bio je generalni direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Od 2016. do 2023. bio je poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore", podsjeća ta partija.

Predsjedništvo DPS-a je zaključilo da "kontinuiranim kadrovskim reformama, čiji kvalitet garantuje nastavak rasta povjerenja" u politiku te stranke, DPS "nastavlja da adekvatno odgovara onome što su izazovi aktuelnog vremena", uz jednoglasnu ocjenu da taj proces mora biti kontinuiran i u narednom periodu.