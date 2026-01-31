Dvadeset godina od obnove nezavisnosti i trinaest godina od početka pregovora za članstvo u EU, Milica Perišić ističe važnost liderstva sa vizijom u procesu evropske integracije i predsjedavanju Berlinskim procesom.

Prije dvadeset godina Crna Gora je obnovila nezavisnost, prije trinaest smo započeli pregovore i krenuli, za nas, jednosmjernom ulicom u Evropsku uniju. Bez najmanjeg odstupanja, dosljedno sljedeći vrijednosti i principe Unije. “Evropsko dijete” kako se Crna Gora nerijetko naziva u brojnim nezavisnim analizama, danas stoji pred vratima članstva sa jasnom ambicijom – da do kraja 2026. godine završi pregovarački proces i 2028. postane punopravnom članicom. Za nas, ovo nije samo vanjskopolitičko, već opšte-društveno pitanje. Evropska legitimacija našeg građanskog identiteta. Kruna onoga što smo postigli transformišući se u uspješnu demokratiju u kojoj se od referenduma za obnovu nezavisnosti 2006. godine, članstva u NATO-u 2017. godine pa sve do mirne tranzicije vlasti 2020. – odluke donose u ambijentu pune slobode izbora svakog pojedinca.



Stoga je ova godina jedna od najvažnijih u našoj novijoj političkoj istoriji. Poslednji uspon jednog triatlona. I ovo nije pravac koji smo izabrali samo za sebe, već put koji smo utabali cijelom regionu. Od odgovora na Upitnik Evropske komisije; prvog, i za sada jedinog IBAR-a koji je dobila država kandidatkinja do 40% privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja. Godina u kojoj obilježavamo 20 godina od obnove nezaivnosti, ujedno je i godina u kojoj nam je pripala čast i odgovornost da predsjedavamo Berlinskim procesom. Takođe, i godina u kojoj smo domaćini Samita EU–Zapadni Balkan, preuzimamo predsjedavanje Zapadnobalkanskim fondom i Komitetom ministara Savjeta Evrope. Sve ove okolnosti čine 2026. - periodom intenzivne, sadržajne i strateški usmjerene vanjske politike Crne Gore. U tom kontekstu, posebno skrećem pažnju na predsjedavanje Berlinskim procesom koje je zasnovano na jasno definisanim strateškim prioritetima koji odražavaju dugoročne ciljeve procesa, ali i hitne potrebe regiona na putu članstva u Evropsku uniju. Kao predsjedavajućoj, naš cilj je jačanje regionalne saradnje, održivi razvoj i obezbjeđivanje konkretnih i mjerljivih koristi za građane Zapadnog Balkana.



I to kroz četiri prioriteta našeg predsjedavanja: Snažan i inkluzivan ekonomski rast: zasnovan na dubljoj regionalnoj integraciji tržišta i stvarnoj konvergenciji sa Evropskom unijom; Konkurentnost: kroz podršku inovacijama, digitalnoj transformaciji i razvoju ljudskog kapitala; Bezbjednost i otpornost: kroz saradnju u oblasti unutrašnje i spoljne bezbjednosti, jačanje institucionalnih kapaciteta, upravljanje granicama i borbu protiv organizovanog kriminala i ilegalnih finansijskih tokova; te Zelena i održiva tranzicija: kroz usklađivanje politika sa Evropskim zelenim dogovorom, sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan, ulaganje u obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i klimatsku otpornost. Pored realizacije definisanih prioriteta, jedno od ključnih nasljeđa predsjedavanja Crne Gore biće i promišljanje budućnosti Berlinskog procesa.



U trenutku kada se region nalazi na prekretnici evropske integracije, Crna Gora će se kroz inkluzivan dijalog posvetiti postizanju novih dogovora koji će trasirati put daljeg razvoja ove inicijative. Upravo zbog toga će završni dokument našeg predsjedavanja sadržati preporuke sa ciljem jačanja političke relevantnosti Berlinskog procesa, njegovo bolje usklađivanje sa politikom proširenja Evropske unije i snažniju orjentaciju ka mjerljivim rezultatima.



Ambiciozan i sadržajno definisan kalendar aktivnosti obuhvatiće ministarske sastanke i konferencije iz oblasti poljoprivrede, javne uprave, energetike, rada, kulture, mladih, nauke, unutrašnjih poslova, ekonomije i vanjskih poslova, uz organizovanje tematskih foruma iz oblasti biznisa, antikorupcije, nezakonitog finansiranja i granične bezbjednosti zaključno sa Samitom lidera u oktobru mjesecu.



Poseban akcenat biće stavljen na inkluzivne forume koji jačaju demokratsku dimenziju Berlinskog procesa, uključujući integraciju Roma/kinja, Forum mladih, Forum civilnog društva i think-tank zajednice, Forum za rodnu ravnopravnost, kao i Medijski forum. Ovim obezbjeđujemo šire učešće društva i snažniju vezu između javnih politika i stvarnih potreba građana. Moto našeg predsjedavanja – „Region u pokretu. Vlasnici promjena.“ – jasno oslikava ovu viziju. Region simbolizuje jedinstvo i zajedničku odgovornost, pokret označava zamah i konkretan napredak, vlasništvo potvrđuje spremnost regiona da preuzme odgovornost, dok promjena odražava našu ambiciju da građanima obezbijedimo stvarne, vidljive i trajne rezultate. Predsjedavanju Berlinskim procesom pristupamo sa samopouzdanjem, osjećajem odgovornosti i spremnošću da isporučimo rezultate. Kroz liderstvo sa vizijom, Crna Gora se reformiše i predvodi akcijom dijaloga, partnerstva i konkretnim inicijativama koje vode zajedničkoj evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana.