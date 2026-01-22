Svečano otkrivanje spomen-ploče planirano je tokom zvanične posjete predsjednika Milatovića Republici Albaniji u martu ove godine, saopšteno je iz kabineta Milatovića.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Zahvaljujući zalaganju predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, u luci Šenđin, u Medovskom zalivu u Republici Albaniji, biće postavljena spomen-ploča u znak sjećanja na crnogorske dobrovoljce stradale u Prvom svjetskom ratu, prenosi CdM.

Upravo se u 2026. godini navršava 110 godina od Medovske tragedije, kada je 6. januara 1916. godine u moru stradalo 385 crnogorskih dobrovoljaca koji su iz Sjeverne Amerike krenuli ka domovini u odbranu njene slobode.

“Iako se i ranije pominjala inicijativa da se ovim herojima podigne spomen-ploča, do danas ista nije realizovana. Tek su se, uz institucionalnu podršku i diplomatski angažman predsjednika Jakova Milatovića, stvorili uslovi da se sjećanje na pale junake dostojanstveno obilježi. Njihova žrtva svjedoči o bezrezervnoj privrženosti domovini i borbi za slobodu kao temeljnim vrijednostima crnogorskog društva. Stoga, postavljanje spomen-ploče u Medovi u godini kada se obilježava 110 godina od ovog tragičnog događaja predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja i dostojanstvenom odnosu prema crnogorskoj istoriji”, ističe se u saopštenju.