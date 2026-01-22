Ako članice NATO-a odobre zahtjev Francuske za izvođenje vojne vježbe na Grenlandu, Crna Gora će razmotriti učešće u toj aktivnosti u skladu sa svojim kapacitetima i procedurama.To proizilazi iz odgovora koje je “Vijestima” juče dalo Ministarstva odbrane na pitanje o to

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

To proizilazi iz odgovora koje je “Vijestima” juče dalo Ministarstvo odbrane na pitanje o tome da li će Vojska Crne Gore poslati vojnike na Grenland ukoliko stigne formalni poziv Francuske za NATO vježbu na tom arktičkom ostrvu.

Iz kabineta francuskog predsjednika Emanuela Makrona juče je saopšteno da je ta država zatražila održavanje vježbe Alijanse na Grenlandu i da je Pariz spreman da učestvuje u njoj.

Prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp prijetio je prethodnih nedjelja da će i silom ako bude potrebno zauzeti Grenland, teritoriju države članice NATO-a, Danske. Ipak, Tramp je tokom jučerašnjeg govora na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu kazao da neće preuzeti Grenland silom, ali je čvrsto ostao pri zahtjevima za kontrolu nad tom danskom teritorijom, nagovještavajući posljedice ukoliko njegove ambicije budu osujećene. Rekao je i da želi hitne pregovore o tome da SAD preuzmu Grenland, prenose Vijesti.

Američki predsjednik saopštio je sinoć nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da su SAD i njihovi sagovornici “formirali okvir budućeg dogovora” u vezi s Grenlandom. Naveo je da na osnovu tog “sporazuma” neće uvesti carine evropskim državama koje su bile planirane da stupe na snagu 1. februara.

Iz resora odbrane, kojim rukovodi Dragan Krapović (Demokrate), kazali su redakcije da plan učešća pripadnika VCG na međunarodnim vježbama veličine voda ili veće formacijske jedinice odobrava Savjet za odbranu i bezbjednost, te da su oni predložili plan za ovu godinu.

“... Sačinjen na osnovu poziva za učešće na međunarodnim vježbama, koje organizator, uključujući i NATO, državama upućuje blagovremeno, upravo zbog pravovremenog planiranja ovih aktivnosti”, navodi se u odgovoru.

Međutim, plan koji je predložilo Ministarstvo još nije usvojen, jer je sjednica vrhovne komande koja je počela 24. decembra prošle godine prekinuta zbog sukoba šefa države Jakova Milatovića i Krapovića, a u vezi sa odnosom Ministarstva prema komandantu Mornarice VCG Darku Vukoviću.

Iz Ministarstva su kazali da je NATO utvrdio plan vježbi za 2026, napomenuvši da se taj plan, kao i sve druge odluke na nivou Alijanse, donosi “jednoglasno i značajno unaprijed”. Konstatovali su da vježba koju je Francuska najavila da će zatražiti da NATO sprovede, nije obuhvaćena tim planom, i da bi za njeno usvajanje takođe bio neophodan konsenzus, pišu Vijesti.

“Crna Gora je u prethodnom periodu potvrdila kredibilitet svog članstva u NATO-u odgovornim odnosom prema implementaciji odluka s NATO agende, pa bi i ovo pitanje razmotrila uz isti pristup i u skladu s nacionalnim kapacitetima i procedurama”, poručili su.

Komentarišući situaciju s Grenlandom, ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović (Bošnjačka stranka) kazao je juče na Javnom servisu da su i SAD i Evropska unija (EU) partneri Crnoj Gori.

“Očekujemo da imamo zajednički sadržalac ne samo o Grenlandu, već o cjelokupnoj geopolitičkoj situaciji. Crna Gora neće biti daleko od onoga što naši strateški partneri rade”, rekao je on.

Iz resora kojim Ibrahimović rukovodi juče su “Vijestima” saopštili da Crna Gora nije dobila poziv SAD za priključenje “Odboru za mir”.

“... Do ovog trenutka, u Ministarstvu vanjskih poslova nije zaprimljen poziv SAD za priključenje ‘Odboru za mir’ u Gazi”, kazali su.

Tramp je predložio osnivanje “Odbora za mir” kad je u septembru prošle godine najavio svoj plan za okončanje rata u Gazi, ali sad ga je proširio na sve sukobe u svijetu.

Nacrt povelje koji je američka administracija poslala u oko 60 zemalja predviđa da članice uplate milijardu dolara u gotovini ako žele da njihovo članstvo traje duže od tri godine, prema dokumentu u koji je agencija “Rojters” imala uvid.

Mađarska, Albanija i Kosovo zasad su jedine u Evropi prihvatile poziv u Trampov “Odbor za mir”, dok su EU i njene vodeće članice, naročito Francuska i Njemačka, zauzele uzdržan stav.

Njemački “Špigl” juče je objavio da se Berlin protivi pridruživanju “Odboru za mir” jer postoji rizik da se time potkopaju Ujedinjene nacije, pozivajući se na dokument njemačkog Ministarstva vanjskih poslova.

Hrvatska Vlada je potvrdila da je poziv stigao i da će ga razmotriti, a poziv da se pridruži Trampovoj inicijativi dobila je i Slovenija, saopštio je slovenački premijer Robert Golob. Ipak, on je juče kazao da Ljubljana neće prihvatiti taj poziv.