Doskorašnji predsjednik Državne izborne komisije (DIK) i novoizabrani sudija Ustavnog suda (US) Nikola Mugoša podnio je ostavku na tu funkciju.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U odluci koju je Mugoša dostavio šefu parlamenta Andriji Mandiću, on se pozvao na Zakon o izboru odbornika i poslanika (član 121a stav 2), kojim je propisano da predsjedniku DIK-a, članovima i njihovim zamjenicima mandat traje do izbora Centralne izborne komisije (CIK), pišu Vijesti.

Takođe, dodao je, s obzirom da je imenovan za sudiju US, po Ustavu ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju niti obavljati drugu djelatnost.

"Imajući u vidu prethodno navedene ustavne i zakonske odredbe, kao i činjenicu da me Skupština izabrala za predsjednika DIK-a 8. decembra 2021. godine, te da sam na Sedmoj sjednici Drugoj redovnog zasijedanja izabran za sudiju Ustavnog suda 31. decembra 2025. godine, obavještavam Vas da podnosim ostavku na funkciju predsjednika DIK-a", kazao je u odluci.

Mugoša je iskoristio priliku i da se zahvali parlamentu na podršci DIK-u u prethodnom periodu, kao i na ukazanom povjerenju prilikom izbora za sudiju US.

On je izabran je za sudiju US, na sjednici Skupštine održanoj posljednjeg dana prošle godine.

Za njegov izbor glasalo je 65 poslanika, 61 je bio "za", dok su četiri bila uzdržana.

Mugoša je završio Pravni fakultet, magistrirao je i doktorirao na temama koje se odnose na izborne sisteme Crne Gore i EU.

U njegovoj biografiji, objavljenoj na sajtu DIK-a, piše da je bio saradnik u nastavi na Univerzitetu Crne Gore i pravni savjetnik u DIK-u šest godina. Autor je više naučnih radova, članaka i tekstova na temu izbora i učesnik više posmatračkih misija.

Od 2025. godine alumnista je prestižnog programa International Visitor Leadership Program (IVLP) američkog Stejt dipartmenta, namijenjenog razmjeni iskustava istaknutih profesionalaca i lidera iz različitih oblasti javnog života, javljaju Vijesti.

Na čelo DIK-a izabran je u decembru 2021.