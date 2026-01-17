Prema njegovim riječima, DPS i SDP su u početnoj fazi pripremali ustav kojim bi Crna Gora bila definisana kao nacionalna država crnogorskog naroda, sa isključivo crnogorskim jezikom i ustavnim statusom Crnogorske pravoslavne crkve.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević tvrdi da je lično intervenisao tokom izrade Ustava 2007. godine kako bi srpski jezik bio uvršten u najviši pravni akt Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu kaže da je alternativa bila ustavno rješenje u kojem se Srbi i srpski jezik uopšte ne bi pominjali.

Prema njegovim riječima, DPS i SDP su u početnoj fazi pripremali ustav kojim bi Crna Gora bila definisana kao nacionalna država crnogorskog naroda, sa isključivo crnogorskim jezikom i ustavnim statusom Crnogorske pravoslavne crkve.

„Da PzP nije ušao u pregovore, srpskog jezika u Ustavu ne bi bilo, a CPC bi dobila ustavni status“, tvrdi Medojević.

Navodi i da je tadašnji potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović u jednom trenutku prihvatio rješenje o ravnopravnosti crnogorskog i srpskog jezika, ali da je taj dogovor povučen nakon konsultacija sa Milom Đukanovićem i Rankom Krivokapićem.

Medojević ističe da je PzP zbog ustavnog kompromisa preuzeo politički teret, a da je umjesto podrške uslijedila višegodišnja kampanja optužbi za izdaju srpskih interesa.

„Oni za koje smo se najviše borili prvi su nas napali“, kaže Medojević.

Govoreći o današnjim okolnostima, poručuje da aktuelna vlast ima većinu da riješi pitanja jezika i identiteta, ali da za to ne pokazuje političku volju. Dodaje i da se aktuelno „pomirenje“ u vlasti ne zasniva na identitetskim temama, već na interesima.

„Pomirili su se oko funkcija, korupcije i imuniteta. Srpski jezik i druga ključna pitanja više nijesu prioritet“, zaključuje Medojević.