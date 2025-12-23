“Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost, koju je zakazao Mlatović biće održana sjutra u Vili Gorica sa početkom u 11 časova”, saopšteno je iz njegovog Kabineta.
Predsjednik Crne GOre Jakov Milatović za sjutra je zakazao Sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost.
“Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost, koju je zakazao Mlatović biće održana sjutra u Vili Gorica sa početkom u 11 časova”, saopšteno je iz njegovog Kabineta.
Kako je najavljeno, članovi savjeta razmoriće Izvještaj o stanju u Vojsci za 2024. godinu i Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u vježbama ili obuci u inostranstvu ranga voda ili višeg ranga u 2024. godini.
“Na sjednici će biti razmotren Prijedlog odluke o učešću jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim vježbama i obuci u 2026.godini”, dodaje se.
Takođe, Savjet će razmatrati predloge odluka Ministarstva odbrane o postavljenjima, razrješenjima, i unapređenjima oficira i oficirki Vojske, kao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.