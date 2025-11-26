Za njegovo imenovanje glasali su odbornici vladajuće većine, dok je opozicija ostala uzdržana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zoran Đurišić, odbornik Nove srpske demokratije (Nova), novi je potpredsjednik Skupštine opštine Kolašin. Za njegovo imenovanje glasali su odbornici vladajuće većine, dok je opozicija ostala uzdržana. Kolašinski parlament u prošlim mandatima nije imao potpredsjednika, iako Zakon o lokalnoj samoupravi i Statut Opštine to dozvoljavaju, prenose Vijesti.

Đurišić je, kako piše u njegovoj biografiji dostavljenoj uz predlog, diplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, stekavši akademski stepen Bachelor građevinarstva, a zatim nastavio da se usavršava kroz specijalističke programe: Građevinarstvo – geotehnika i Građevinarstvo – saobraćajni smjer.

Predlagači su objasnili da Đurišić ispunjava sve propisane uslove za obavljanje funkcije potpredsjednika, posjedujući profesionalne, stručne i organizacione kompetencije neophodne za doprinos efikasnom radu Skupštine.

Izborom potpredsjednika, piše u predlogu za imenovanje, „obezbijediće se kontinuitet u radu, blagovremeno i kvalitetno vođenje sjednica u slučaju odsustva predsjednika, kao i unapređenje koordinacije aktivnosti unutar Skupštine“.

Iz opozicionih klupa su imenovanje Đurišića nazvali „partijskim disciplinovanjem Bulatovića“, nakon što je na prošloj sjednici, iako je predsjednik SO bio odsutan, odlučio da ga mijenja odbornik opozicije Balša Cvetković.

Odbornici opozicionog Pokreta Zajedno gradimo Kolašin (DPS, SD, SDP i nestranačke ličnosti) ocijenili su da je mjesto potpredsjednika trebalo da pripadne opoziciji.

„Kao konstruktivna opozicija smo zaslužili to mjesto. Da imamo kapaciteta, volje i stručnosti na prošloj sjednici je pokazao kolega Cvetković...“, kazao je Matija Bulatović.

Prema riječima njegove koleginice iz odborničkog kluba Marte Šćepanović, predsjednik SO je trebalo da predloži potpredsjednika.

„Vi ste prinuđeni da prihvatite ovaj predlog. Mi smo kao opozicija zaslužili to mjesto, jer da je bilo nekonstruktivnih odnosa, prošla sjednica se ne bi završavala. Vas disciplinuje Nova. Vaše partijske kolege su hrabre da u saopštenjima medija saopšte mnogo šta na Vaš račun, a danas ne izađu za govornicu.... Naučili ste lekciju, da ne samo da morate da slušate i koalicione partnere“, rekla je ona.

Predsjednik SO objasnio je da, prema koalicionom dogovoru kolašinske vlasti, mjesto potpredsjednika pripadalo je Ujedinjenoj Crnoj Gori. Međutim, iz te stranke su, zajedno sa Novom, predložili Đurišića. Bulatović je potom formalno taj predlog iznio Skupštini, pišu Vijesti.

„Nema nikakve „discipline“, nego je riječ o koalicionom dogovoru. Bili ste u velikim koalicijama, pa znate... U startu je bilo dogovarano da to mjesto pripadne Ujedinjenoj i njima je bilo dato da oni sami ili odustanu od tog mjesta ili preporuče nekog. To su sada i učinili. Njihov predlog sam formalno predložio Skupštini“, poručio je Bulatović odbornicima opozicije.

Na današnjoj sjednici, odbornici su, zbog tehničke omaške u prethodnim aktima, usvojili izmjene odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis", Statuta tog društva, te odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Kolašin.

Lokalni parlament je dao saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za projektovanje i planiranje prostora, kao i Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Mijoska, Raško i Ljuta.