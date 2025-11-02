Punopravno članstvo olakšalo bi trgovinu, proizvodnju i pružanje usluga na evropskom tržištu, ali i otvorilo veće ekonomske mogućnosti u samoj Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podrška Evropske unije (EU) Crnoj Gori vidljiva je kroz brojne projekte, a punopravno članstvo donijelo bi višestruke koristi, ističu stručnjaci i sagovornici RTCG, naglašavajući veće mogućnosti za građane, privredu i obrazovanje.

Iako posljednja istraživanja pokazuju manji entuzijazam za evropske integracije, većinska opredijeljenost građana za članstvo u EU i dalje je jasna. EU je prisutna u svakodnevnom životu kroz infrastrukturu, digitalizaciju, poljoprivredu i reforme koje jačaju ekonomske uslove i otvaraju nova radna mjesta.

“Imamo reformsku agendu koja bi nam trebala donijeti oko 382 miliona eura od 2024. do 2027. godine. Zamislite da smo unutar EU – svake godine bismo imali reformsku agendu strukturnih fondova, što je znatno više nego sada”, kaže profesorica Ekonomskog fakulteta i bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović.

Punopravno članstvo olakšalo bi trgovinu, proizvodnju i pružanje usluga na evropskom tržištu, ali i otvorilo veće ekonomske mogućnosti u samoj Crnoj Gori.

Mladi već sada iskorištavaju šanse koje nudi EU, posebno kroz program Erasmus plus. Studentkinja Milica Vujošević ističe:

“Prošli semestar studirala sam u Varšavi na Ekonomskom fakultetu, jednom od najboljih u Poljskoj. Ovo iskustvo mi je omogućilo da sagledam obrazovanje na velikim univerzitetima i shvatim gdje imamo prostor za napredak.”

Punopravno članstvo bi značilo i jednostavnije procedure za vize i administrativne poslove, što bi život mladih i profesionalaca znatno olakšalo.

Bezbijednost i stabilnost ključni su preduslovi za članstvo. Pristup bazama Europola, Eurodžasta i Fronteksa omogućio bi Crnoj Gori efikasnije istrage, bolju kontrolu granica i jaču borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ocjenjuje predavač UDG Nikola Banićević.

“Članstvo u EU kroz zajedničku bezbjednosnu politiku donijelo bi reformu sektora, smanjenje zloupotreba položaja i veću političku stabilnost”, dodaje Banićević.

Proces pridruživanja EU je zahtjevan, ali predstavlja priliku za jačanje vrijednosti, solidarnosti i bolje budućnosti za sve građane Crne Gore.