Na dnevnom redu sjednice su i izmjene Zakona o zdravstenoj zaštiti, dopune zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prva sjednica jesenjeg zasijedanja Skupštine počeće 13. oktobra na Cetinju, a na dnevnom redu su, između ostalog, predlozi zakona o visokom obrazovanju i o jedinstvenom vještačenju invaliditeta.

Poslanici će razmatrati i izvještaje o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama za 2023. godinu i o bezbjednosti saobraćaja na putevima za prethodne dvije godine.

Pred poslanicima će se naći i izvještaji o radu Tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva i radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije.