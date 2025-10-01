On je kazao da je Samit koji okuplja više od 50 lidera sa evropskog kontinenta prilika da Crna Gora pošalje snažnu poruku da će do 2028. godine postati članica Evropske unije, i da je to radna akcija cijelog društva, kojoj smo svakodnevno posvećeni.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas i sjutra prisustvuje Samitu Evropske političke zajednice, koji se održava u Kopenhagenu.

On je kazao da je Samit koji okuplja više od 50 lidera sa evropskog kontinenta prilika da Crna Gora pošalje snažnu poruku da će do 2028. godine postati članica Evropske unije, i da je to radna akcija cijelog društva, kojoj smo svakodnevno posvećeni.

"Na plenarnoj sjednici samita, na kojoj govorim sa još 10 evropskih lidera, među kojima su predsjednici Evropskog savjeta, Evropske komisije, predsjednik Francuske, kao i premijeri Njemačke, Poljske, Italije i domaćina Danske, zatražiću da se konačno otpočne sa izradom ugovora o pristupanju naše zemlje EU. I to će biti jasan signal evropske podrške politici proširenja. Crna Gora je iduće godine domaćin Samita EU- Zapadni Balkan, kada obilježavamo i dvije decenije obnove nezavisnosti naše zemlje. Uvjeren sam da bismo sa tog samita iz Crne Gore mogli poslati tu najbolju moguću vijest da je ugovor o pristupanju Crne Gore EU- spreman, i to bi bio taj veliki podsticaj i drugim zemljama kandidatima na njihovom evropskom putu" poručio je predsjednik Milatović.

Uz predsjednika Milatovića, na plenarnoj sesiji Samita govoriće i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski,

predsjednica Moldavije Maja Sandu, premijer Njemačke Fridrih Merc, premijer Ujedinjenog Kraljevstva Kir Starmer, premijerka Italije Đorđa Meloni, premijerka Danske Mete Frederiksen i premijer Poljske Donald Tusk.

Predsjednik Milatović je kazao da je u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji brojnih globalnih kriza, proširenje EU ne samo političko već i važno bezbjednosno pitanje.

"Evropskim liderima želim da prenesem očekivanje da je Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana potrebna njihova snažnija podrška. Jedinstvo Evrope u ovim izazovnim vremenima nije luksuz već nužnost. Sa Crnom Gorom kao 28. članicom EU- to jedinstvo biće dodatno ojačano a budućnost i kvalitet života naših građana - bolji i sigurniji", zaključio je predsjednik Milatović.