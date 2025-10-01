Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovaće sedmom Samitu Evropske političke zajednice koji se održava u Kopenhagenu 1. i 2. oktobra.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik će govoriti u okviru Samita i na okruglom stolu na temu ekonomske bezbjednosti Evrope. On će na poziv kralja Danske Frederika X prisustvovati svečanoj večeri sa evropskim liderima.

" Od velike je važnosti što je domaćin Samita - Danska, predsjedavajuća zemlja Savjetom EU. Do kraja njenog mandata Crna Gora mora zatvoriti još najmanje 5 poglavlja i to nije obećanje, to je posao koji se mora završiti. Evropska unija je naša radna akcija: svakog dana, na svakom poslu i to je put koji nas vodi do članstva. Crna Gora ne traži članstvo u EU, mi ćemo ga zaslužiti sprovedenim reformama i jakim institucijama koje funkcionišu", poručio je Milatović, prenosi Dan.

Na marginama Samita on će se sastati sa brojnim evropskim liderima.

Evropska politička zajednica je forum koji okuplja blizu 50 lidera zemalja Evropske unije i drugih država, s ciljem jačanja političkog dijaloga i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Učešće na ovom događaju predstavlja odličan način za promociju i intenziviranje diplomatske kampanje Crne Gore za članstvo u EU, ali i za jačanje bilateralnih odnosa sa brojnim zemljama učesnicama.