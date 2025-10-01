Na jednoj stranici na društvenoj mreži “Instagram”, objavljena je fotografija spomenika Račiću, koji je u izradi, uz opis da će to djelo “uskoro biti postavljeno u jednom prelijepom selu na sjeveru Crne Gore”

Izvor: Printscreen

Uprava policije, tužilaštvo i Ministarstvo kulture i medija nisu obaviješteni da bi u Andrijevici uskoro navodno mogao da bude podignut bilo kakav spomenik, pa ni Puniši Račiću, bivšem poslaniku Narodne radikalne stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, poznatom po ubistvu tri hrvatska skupštinara 1928. godine, prenose Vijesti.

Da bi neki spomenik mogao da bude postavljen u toj varošici na sjeveru države rekao je nedavno šef poslaničkog kluba vladajućeg Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić. On je prošle sedmice na panelu “Građanska država s huškačkom retorikom”, koji je organizovalo Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR), kazao da ima saznanja o “podizanju novog spomenika u Andrijevici” o čemu su, tvrdio je, obaviještene nadležne institucije.



Čarapić nije odgovorio na pitanja “Vijesti” u vezi s navodima koje je iznio.

U javnosti se spekuliše da bi spomenik mogao biti podignut Puniši Račiću. Na jednoj stranici na društvenoj mreži “Instagram”, objavljena je fotografija spomenika Račiću, koji je u izradi, uz opis da će to djelo “uskoro biti postavljeno u jednom prelijepom selu na sjeveru Crne Gore”, pišu Vijesti.

Glavni pregovarač s Evropskom unijom Predrag Zenović kazao je prethodne sedmice da nema informaciju o mogućem postavljanju spomenika Račiću u Andrijevici. On je to saopštio na sjednici skupštinskog Odbora za evropske integracije odgovarajući na pitanje poslanika Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijana Vuksanovića.

Vuksanović je rekao da je podijelio informaciju koja se distribuira na društvenim mrežama - da bi spomenik Račiću mogao biti postavljen u Slatini (naselje u opštini Andrijevica), “da ne bude da nijesmo znali i da smo iznenađeni”.

Nezavisna poslanica u hrvatskom Saboru Marijana Petir napisala je na “Fejsbuku” da se nada da crnogorske vlasti neće dozvoliti postavljanje spomenika “orjunašu, teroristi i zločincu”, saznaju Vijesti.

Spomen-obilježje Račiću podignuto je u Slatini sredinom jula 2017. godine. Ipak, pod pritiskom javnosti i nakon protestne note koju je crnogorskim vlastima uputio Zagreb, spomen-ploča skinuta je šest dana nakon što je postavljena.

Zbog bespravnog podizanja tog spomenika, Milosav Miško Dukić kažnjen je tada šest mjeseci zatvora, a uslovno na dvije godine.

Zakonom o spomen-obilježjima propisano je sprečavanje podizanja spomenika za događaje koji označavaju gubitak slobode ili nezavisnosti Crne Gore, simbolizuju, odnosno označavaju saradnju s okupatorom, njegovim saveznikom ili pomagačem, zatim za osobe koje su bile saradnici okupatora, njegovog saveznika ili pomagača, koje su zastupale fašističke, šovinističke ili nacističke ideje ili ideologije, koje su osuđene za krivično djelo protiv čovječnosti ili drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili su proglašene ratnim zločincima...

Iz Uprave policije rekli su “Vijestima” da njihovi službenici ne raspolažu konkretnim saznanjima da bi statua Račiću mogla da bude podginuta u Andrijevici, niti da je na nivou regionalnih centara bezbjednosti “zaprimljena bilo kakva prijava u vezi s tim”.

“Uprava policije, u saradnji s nadležnim državnim organima, preduzima sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju otkrivanja i sankcionisanja nezakonitosti, u skladu s Ustavom i zakonom”, naveli su u odgovoru.

Ministarstvo kulture i medija redakciji je reklo da ni oni nisu u saznanju da bi u Andrijevici moglo da bude podignuto spomen-obilježje Račiću, dodavši da će, ako spomenik bude podignut van zakonskih okvira, reagovati.

“... Ukoliko se podigne spomen-obilježje mimo zakonom propisane procedure, nadležna inspekcija dužna je da postupi u skladu sa zakonom i preduzme sve zakonom propisane mjere radi uklanjanja eventualnih nepravilnosti”, kazali su.

Iz beranskog Osnovnog tužilaštva nisu odgovorili na pitanje “Vijesti” da li imaju saznanja da će spomenik Račiću biti podignut, već su naveli da je tužilaštvo organ koji vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela, dok je preventivno djelovanje i sprečavanje potencijalno nezakonitih postupanja - u nadležnosti drugih državnih i lokalnih institucija.

“Osnovno državno tužilaštvo u Beranama prati dešavanja i preduzima mjere u svim situacijama u kojima postoji sumnja da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti”, rekli su listu.

Ni podgoričko tužilaštvo nije obaviješteno o eventualnom podizanju spomenika Račiću. Iz te institucije su naveli i da im Čarapić nije saopštio njegova saznanja.

“... Obavještavamo vas da u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici ovim povodom nije formiran predmet, niti je zaprimljeno bilo kakvo obavještenje ili saznanje od poslanika PES-a Čarapića, u vezi s navodima o podizanju nelegalnog spomenika u Andrijevici”, saopštili su redakciji Vijesti.

Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost listu nisu odgovorili da li bi u Andrijevici uskoro mogao da bude podignut neki spomenik.

“Vijesti” su razgovarale s nekoliko predstavnika vlasti u Andrijevici, koji tvrde da nemaju informacije da bi Račiću moglo da bude postavljeno spomen-obilježje u toj varošici.

Spomenik na kom se radi navodno je djelo Dragana Radenovića, koji se može vidjeti i u pozadini fotografije objavljene na “Instagramu”. “Vijesti” su pokušale da stupe u kontakt s Radenovićem putem više mejl adresa i brojeva telefona, ali odgovora nije bilo.

Više nevladinih organizacija i građanskih aktivista saopštilo je u nedjelju da je “najava postavljanja spomenika Račiću na tlu Crne Gore - još jedan pokušaj destabilizacije države, ugrožavanja njene građanske strukture i potkopavanja njenog puta ka Evropskoj uniji”. Oni su pozvali nadležne “da blagovremeno primijene svoje nadležnosti i ne dozvole da se takva štetna inicijativa sprovede”.

Početkom avgusta u beranskom selu Gornje Zaostro podignut je spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, što je izazvalo burne reakcije većeg dijela javnosti.