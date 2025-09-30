Vlada Crne Gore ostvarila je napredak u borbi protiv trgovine ljudima, ali i dalje ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde u ovoj oblasti, navodi se u godišnjem izvještaju Stejt Departmenta o trgovini ljudima

Izvor: Profimedia

“Vlada Crne Gore ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da to učini. Vlada je pokazala sveukupno povećanje napora u poređenju sa prethodnim izvještajnim periodom; stoga je Crna Gora ostala na nivou Grupe 2 (lista za nadzor)”, piše u izvještaju, prenosi RTCG.

To je sinoć u Vašingtonu predstavio američki državni sekretar Mark Rubio.

Kao pozitivni pomaci ističu se identifikacija većeg broja žrtava, otvaranje i potpuno finansiranje privremenog skloništa za djecu žrtve trgovine ljudima, kao i reorganizacija Jedinice za borbu protiv trgovine ljudima. Vlada je, takođe, povećala izdvajanja za Kancelariju za borbu protiv trgovine ljudima i dodijelila grantove nevladinim organizacijama za podizanje javne svijesti.

Ipak, izvještaj upozorava da ozbiljni izazovi i dalje postoje, prenosi RTCG.

“Vlada je istraživala, krivično gonila i osudila manje trgovaca ljudima. Uprkos reorganizaciji, posebna jedinica je imala ozbiljne nedostatke resursa i kapaciteta sa samo tri službenika”, navodi se.

Kritikovana je i praksa da se žrtve trgovine ljudima procesuiraju kroz krivična djela sa blažim kaznama, kao i činjenica da su na suđenja upućivani advokati bez potrebnog iskustva. Problematičnim je ocijenjeno i što se privremeno sklonište za djecu nalazi u istom prostoru sa centrom za maloljetnički pritvor, što, kako je navedeno, “može ugroziti bezbjednost i privatnost žrtava”.

Stejt Department preporučuje da Crna Gora poveća broj i kapacitete specijalizovanih službenika, obezbijedi adekvatnu i povjerljivu lokaciju skloništa za djecu, te razvije standarde i smjernice za zaštitu žrtava.

“Potrebno je energično istražiti i krivično goniti zločine trgovine ljudima, uključujući i one u koje su uključeni saučesnici, i tražiti adekvatne kazne, što bi trebalo da uključuje značajne zatvorske kazne”, istaknuto je.

U izvještaju se ukazuje da su trgovci ljudima uglavnom muškarci i članovi organizovanih kriminalnih grupa sa Zapadnog Balkana. Žrtve seksualne eksploatacije su, prije svega, žene i djevojčice iz Crne Gore i susjednih zemalja, dok su romska djeca posebno izložena prinudnom prosjačenju i sklapanju prisilnih brakova.

Trgovina ljudima obuhvata i migrantske radnike.

“Trgovci ljudima eksploatišu migrantske radnike iz Turske u građevinarstvu, dok su radnici iz susjednih zemalja ranjivi na prisilni rad tokom ljetnje turističke sezone”, navedeno je.

Kao posebno alarmantan primjer navodi se slučaj radnika iz Azerbejdžana, koji su regrutovani lažnim obećanjima i potom iskorišćeni u građevinskoj industriji, uz uskraćivanje plata i neadekvatne uslove života. Zabilježeni su i slučajevi radnika iz Tajvana kojima su trgovci oduzimali pasoše i ograničavali kretanje, te ih prisiljavali da u kol centrima obavljaju prevare putem telefona.

“Crna Gora mora intenzivirati borbu protiv trgovine ljudima i obezbijediti punu zaštitu žrtava”, poručuje se u izvještaju.