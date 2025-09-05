Policija je došla do sumnje da su maloljetno lice staro 17 godina iz Republike Srbije i B.V. (27) sa Kosova izvršili krivično djelo trgovina ljudima i lišili ih slobode.

Juče su u jutarnjim časovima policijski službenici tivatske policije u saradnji sa službenicima Centra za socijalni rad Tivat, preduzimajući planske terenske aktivnosti iz svoje nadležnosti, ispred jednog trgovinskog objekta u Tivtu zatekli tri maloljetna lica u prosjačenju, saopštili su iz UP.

U službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Tivat su prikupljena obavještenja od dva lica - oca troje oštećene djece B.V. (27) i majke jednoga od njih, maloljetnice stare 17 godina, koji su takođe zatečeni na licu mjesta.

Preduzetim radnjama policija je došla do sumnje da su maloljetnica i B.V. iskorištavali pomenutu djecu u svrhu prosjačenja, te je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu ova dva lica lišena slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo trgovina ljudima.

Oni su danas, uz krivičnu prijavu, privedeni postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.