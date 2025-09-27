Predsjedništvo Demokratske narodne partije (DNP) pozvalo je da se odbaci svaka mogućnost da se Hrvatskoj prepusti kopneni i morski ulaz na poluostrvu Prevlaka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saopštenju se navodi da je na juče održanoj sjednici Predsjedništva DNP-a iskazana "jednoglasna i snažna podrška predsjedniku Milanu Kneževiću i svim njegovim dosadašnjim aktivnostima".

"Analizirajući društveno politički trenutak konstatovano je da sve učestaliji medijski napadi na DNP i njenog lidera samo potvrđuju ispravnost političke borbe ali i snagu partije koja po svim istraživanjima javnog mnjenja bilježi značajan rast", ističe se u saopštenju.

Iz Predsjedništva DNP-a su kazali da je takođe ocijenjeno da Crna Gora na svom evropskom putu trpi neprimjeren pritisak, ucjene i uslovljavanja od strane Hrvatske, što kako su dodali, postaje regionalni narativ usmjeren protiv naše države.

"Svakodnevna uslovljavanja, ultimatumi, prijetnje, teritorijalne pretenzije, od strane državnog rukovodstva Hrvatske, njenih poslanika, ambasadora, ali i jednog broja crnogorskih političara koji su postali hrvatska agentura u sopstvenoj zemlji, nikako ne doprinose poboljšanju dobrosusjedskih odnosa i evropskoj budućnosti obije države. Imajući u vidu sve ove činjenice Predsjedništvo DNP-a se snažno protivi isplati bilo kakve ratne odštete za dešavanja u logoru Morinj, sve dok Hrvatska ne isplati ratnu odštetu porodicama nikšićko šavničke grupe čiji su članovi zvjerski mučeni i ubijeni u zloglasnom logoru Lora. Takođe, usvojen je zaključak da školski brod 'Jadran' ni pod kojim okolnostima, pritiscima i ucjenama, Crna Gora ne smije predati Hrvatskoj, jer bi to bio nezabilježeni čin nacionalne kapitulacije. Predsjedništvo DNP-a posebno apostrofira da se odbaci svaka mogućnost da se Hrvatskoj prepusti kopneni i morski ulaz na poluostrvu Prevlaka na čemu agresivno insistira suprotna strana", piše u saopštenju.

Iz Predsjedništva DNP-a su rekli da "istovremeno, DNP očekuje da svi državni organi iskažu pijetet i duboko poštovanje prema vojnicima i rezervistima vojske SFRJ koji su na poziv tadašnjeg državnog rukovodstva branili Ustav i teritorijalni integritet zajedničke države".

"DNP poziva predstavnike svih udruženja učesnika rata 1991. da zajednički kroz zakonske inicijative poboljšamo njihov status kako bi dobili zasluženo mjesto u društvu. Ovi ljudi nisu bili izdajnici, ni ratni zločinci, već su se na poziv države odazvali da brane njen Ustav i suverenitet. Zato ne možemo i nećemo prihvatiti njihovu dalju stigmatizaciju jer su svojim patriotizmom i mučeničkim stradanjem zaslužili vječni spomen ali i brigu države za njihove potomke", kazali su iz Predsjedništva DNP-a.