Stanari Ulice III Sandžačke brigade koji su sa Opštinom Pljevlja mjesecima vodili borbu zbog pokušaja rekonstrukcije ulice u njihovom naselju, kazali su da su neosnovano optuženi od strane predsjednika Opštine Pljevlja da su oni zapalili automobil Komunalne policije

Izvor: Opština Pljevlja

Oni su poručili da to što su uhapšeni vozači Daria Vraneša, osumnjičeni za podmetanje požara, jasno pokazuje da je nalogodavac sam predsjednik Opštine, prenosi Pobjeda.

“Moramo navesti da smo neosnovano optuženi od strane predsjednika Opstine da smo zapalili vozilo Komunalne policije, jer nama to uveliko ne ide u prilog, i to svaki gradjanin Pljevalja zna”, naveli su oni.

Poručuju da su zadovoljni radom policije.

“Zadovoljni smo radom policije i njihovim brzim djelovanjem, sto se tiče hvatanja počinilaca ovog krivičnog djela. Sada su na potezu Tužilaštvo i sudstvo, čije cinjenje je upitno u uslovima gdje prvi covjek grada drži sve konce u svojim rukama, i gdje opštinski, pa čak i državni organi “igraju” po njegovim notama”, poručuju stanari.

Nadaju se, kako kažu, nepristrasnom radom Tužilaštva.

“Nadamo se da će u ovom slučaju sudstvo biti nepristrasno i vinovnike ovog krivičnog djela privesti pravdi. Ali ne samo izvršioce, već i predsjednika opštine, za kog bez sumnje smatramo da je nalogodavac ovog sramnog čina”, zaključuju.