Peković je u izvještaju dala preporuke za preventivno djelovanje nadležnih državnih organa i otklanjanje utvrđenih nedostataka unutar pravnog sistema, koji bi mogli biti povod za podnošenje novih predstavki protiv Crne Gore pred Evropskim sudom

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo pravde da izradi registar neizvršenih pravosnažnih odluka sudova protiv privrednih društava koja su nekad bila u društvenom ili državnom vlasništvu, a sada su u većinskom ili manjinskom državnom, koja su prijavljena u stečajnom postupku i priznata u listi priznatih i osporenih potraživanja, te da utvrdi zbir neisplaćenih potraživanja, kako prenose Vijesti.

To piše u zaključku izvršne vlasti povodom usvojenog izvještaja zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Katarine Peković, za period od januara do juna.

Peković je u izvještaju dala preporuke za preventivno djelovanje nadležnih državnih organa i otklanjanje utvrđenih nedostataka unutar pravnog sistema, koji bi mogli biti povod za podnošenje novih predstavki protiv Crne Gore pred Evropskim sudom, što je Vlada prihvatila.

Ministarstvu pravde, kojim rukovodi Bojan Božović, naloženo je i da izvrši analizu da li je radi efikasnog rješavanja stečajnih postupaka neophodno izvršiti izmjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ili drugih propisa, ili eventualno preduzeti druge mjere. Vlada je istom resoru naložila i da izvrši analizu da li je radi obezbjeđenja djelotvorne i potpune zaštite prava na pravično suđenje, neophodno izvršiti izmjene Zakona o parničnom postupku u dijelu ispunjenja uslova za izjavljivanje predloga za dozvolu revizije po kriterijumu ratione valoris (vrijednost), kako prenose Vijesti.

Izvršna vlast naložila je Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim rukovodi Slaven Radunović, da, radi sprečavanja budućih povreda prava na pravično suđenje zbog prekomjerne dužine trajanja postupaka pred Regionalnim komisijama za povraćaj i obeštećenje Podgorica, Bar i Bijelo Polje, naloži tim komisijama da urade opsežnu analizu svih predmeta u radu i sačine planove za njihovo efikasno okončanje.

Upravnom sudu Vlada je preporučila da preduzme sve neophodne mjere kako bi se smanjila prekomjerna dužina trajanja upravno-sudskih postupaka, a posebno onih koji se već više puta nalaze pred tom sudskom instancom. Navodi se da posebnu pažnju u rješavanju u razumnom roku treba posvetiti predmetima koji se tiču povraćaja imovinskih prava i obeštećenja i eksproprijacije.

Vlada je Privrednom sudu preporučila da preduzme sve neophodne mjere u kontekstu dužine trajanja stečajnih postupaka pred tim sudom. To se posebno odnosi na postupke u kojima je stečajni dužnik privredno društvo koje je nekad bilo u društvenom/državnom vlasništvu, a sad je u većinskom ili manjinskom državnom vlasništvu.

“Uz poštovanje načela i standarda za njihovu dužinu trajanja, shodno praksi Evropskog suda za ljudska prava, kako bi se predmetni postupci okončali u skladu sa zahtjevom ‘razumnog roka’ i obezbijedilo poštovanje načela pravne sigurnosti i vladavine prava, a samim tim preduprijedile i potencijalne buduće materijalne obaveze države Crne Gore koje bi po tom osnovu snosila zbog prekomjerne dužine trajanja navedenih postupaka”.

Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu preporučeno je da radi unapređenja znanja stečajnih sudija, izvršnih sudija, sudskih savjetnika koji rade u izvršnom i stečajnom referatu, nastavi s organizacijom obuka na temu efikasnosti stečajnog postupka i postupka izvršenja u kojima će kao predavači biti angažovani i pravni eksperti iz regiona.

Vlada je zadužila Upravu za ljudske resurse da, u okviru opštih programa obuka namijenjenih državnim službenicima, uvrsti obuke na temu postupka izvršenja presuda Evropskog suda.