Više državno tužilaštvo u Podgorici odlučilo je da odbaci krivičnu prijavu protiv predsjednika Opštine Nikšić, Marka Kovačevića, te izjavu u kojoj je najavio da će prema svojim neistomišljenicima postupati „kao prema Turcima“ svede na nivo prekršaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odluka je izazvala osude dijela javnosti i civilnog sektora, koji upozoravaju da ovakav potez šalje poruku da je vrijeđanje, stigmatizovanje i prijetnja cijelim zajednicama u Crnoj Gori praktično dozvoljena, ako se prikrije u „istorijski narativ“.

Stranka evropskog progresa ističe da ovo nije samo pravno pitanje, već i problem normalizacije mržnje u javnom diskursu.

„Kada se funkcionišući sistem zaštite svede na simbolične kazne, a krivična odgovornost sklanja pod tepih, otvara se prostor za još radikalnije poruke i dublje društvene podjele. U zemlji koja je već opasno izložena nacionalnim i religijskim tenzijama, ovo je recept za produženu nestabilnost“, navode iz te stranke.

Dodatni kontekst pojačava zabrinutost: događaj na kojem je izrečena sporna izjava organizovala je Srpska pravoslavna crkva, a prisustvovao je i ruski ambasador.

To, kako navode iz Stranke evropskog progresa, potvrđuje da nije riječ o privatnom skupu, već o manifestaciji u kojoj se spajaju crkvena i strana politička agenda, dok domaći zvaničnik koristi priliku da šalje poruke opasne po društvenu koheziju.

Stranka evropskog progresa poručuje da ukoliko institucije ne reaguju, obaveza za suprotstavljanje normalizaciji govora mržnje prelazi na građane, medije i civilni sektor.

„Ćutanje pred govorom mržnje ne znači neutralnost, već saučesništvo“, zaključuju iz te stranke.